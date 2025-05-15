美國宣布制裁本港公司在內18個實體及個人　指協助伊朗導彈計劃

美國5月14日宣布制裁18個實體及個人，包括中國內地和香港的公司，指他們提供零件，協助伊朗以生產彈道導彈。



美國財政部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control）周三公開制裁清單，涉及6名個人和12個實體。美方稱他們提供材料及零件，支援伊斯蘭革命衛隊海外分支，監督生產洲際彈道導彈。

從網頁的名單上可見，有香港企業被列入清單，公司設於尖沙咀。部分被美方制裁的內地公司，則來自江蘇、上海、山東等地，原因是向伊朗出口擴散敏感材料而被指定制裁。

從網頁的名單上可見，有香港企業被列入清單，公司設於尖沙咀。(Office of Foreign Assets Control)

美國政府禁止國內企業與受制裁的公司做生意，目前美國與伊朗就核問題談判，財長貝森特（Scott Bessent）重申，「美國不能允許伊朗發展洲際彈道導彈。我們仍然堅定致力於破壞這些計劃，並追究那些促成伊朗軍事冒險主義的人的責任。」