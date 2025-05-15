美國會通宵辯論議案　議員紛紛打瞌睡　解釋稱27小時未睡

美國國會通宵辯論議案，3名美國議員在辯論時睡着，影像在網絡流傳，遭批評花費納稅人錢上班睡覺。有議員解釋稱，已連續27個小時沒有睡覺。



據《每日郵報》報道，影片顯示密歇根州民主黨眾議員丁格爾（Debbie Dingell ）和伊利諾伊州民主黨眾議員夏科夫斯基（Jan Schakowsky）14日早上開會時睡着的場面。另一段影片則顯示猶他州共和黨眾議員摩爾（Blake Moore）被另一位議員輕輕搖醒的畫面。

影片被曝光後，丁格爾辦公室在一份聲明中告訴《每日郵報》稱：「影片拍攝時，國會女議員丁格爾已連續27個小時沒有睡覺，其中包括在委員會里通宵工作，以反對共和黨削減醫療補助的努力。」

這項被命名為「一項重大而美麗的法案」（The One, Big, Beautiful Bill），提案包括總額達5萬億美元的減稅，將取消小費稅、社會安全所得稅和汽車貸款利息稅。法案還提出多項備受爭議的政策，包括大幅削減醫療補助、食品券和綠色能源戰略。