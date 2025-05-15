亂入美國會聽證會　Ben & Jerry's創辦人遭當場驅逐｜有片

美國衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）5月14日在國會出席聽證會期間，遭知名雪糕製造商Ben & Jerry's的創辦人Ben Cohen及多名示威者亂入打斷。聽證會錄像顯示，Cohen等人在議事廳內大喊，抗議小羅伯特甘迺迪的政策及美國政府對以色列在加沙的戰爭行為被捕。



據報道，事發當時小羅伯特甘迺迪正向國會議員說明衛生部門內部重組情況，期間被突然闖入的示威者打斷。有示威者舉牌高喊，抨擊小羅伯特甘迺迪反科學、反疫苗，立刻被國會警察帶走。

Cohen則在被警察帶走時繼續大喊：「國會買下的炸彈正在殺害加沙貧困的孩子，然後再取消給美國兒童的醫療補助來提供資金支持！」

Cohen是一名知名進步派活動分子，長期就以色列在加沙和約旦河西岸建立定居點及加沙戰爭積極發聲批評。

事後Cohen在會見媒體時表示：「就在以色列阻止食品、藥物和水進入加沙的時候，我們卻要做聽話的美國人、裝作沒看見。以色列正在讓他們活活餓死。我們絕不會視若無睹，不會默不做聲。」

國會警察後在聲明中稱，Cohen因「聚眾、妨礙和擾亂」罪受控，該罪名最高可被判處90天監禁及500美元罰款。