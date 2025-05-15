關稅推高成本　Walmart本月起調高部分商品價格

美國連鎖零售集團Walmart在星期四（5月15日）盤前公佈在上一季度取得穩健的銷售和盈利增長，但發出警告，由於關稅衝擊和日益加劇的經濟動盪，它預計將在本月開始提高部分商品價格。



在截至4月底的季度，Walmart開業至少一年的商店銷售額增長了4.5%，表現優於市場預期，反映它降低價格以贏得市場份額的決策帶來正面作用。

然而，Walmart無法倖免於美國總統特朗普廣泛而激進的關稅措施造成的衝擊，關稅戰造成的價格上漲預計很快將影響Walmart商店貨架上的產品。

集團首席財務雷尼（John David Rainey）在受訪時說：「如果你還沒看到，這將在5月發生，並且會變得越來越明顯。」

圖為2023年美國墨西哥州一家Walmart外觀。（Reuters）

雖然Walmart維持全年的銷售和淨利展望，但由於無法準確預測「每周甚至每天都在變化的貿易談判」，它選擇不對5月至7月的季度收入提供前期展望，集團星期四在文告中說：「當前持續變動的運營環境中的不確定性，使得短期預測變得極為困難。」

特朗普的貿易戰顛覆了各行業的企業運營，雖然美國本周與中國達成90天關稅緩衝期預計將緩解供應鏈的短期壓力，但特朗普政府反覆無常的政策舉措使企業難以因應或進行規劃。

Walmart首席執行長麥克米倫（Doug McMillon）對特朗普政府成功與中國為關稅戰降溫表示歡迎，但表示關稅水平對零售商來說仍過高。

他在業績發佈文告中說：「我們會盡力將價格保持在低水平，但即使極高的關稅水平已經下降，我們仍無法吸收所有壓力。」

圖為2023年，美國新澤西州一家Walmart內部的貨架。（Reuters）

大多數面向消費者的公司最近幾周都發佈了疲軟的業績，表示消費需求波動和經濟動盪影響它們的業績展望。寶潔公司（P&G）和卡夫亨氏（Kraft Heinz）下調年度展望，而西南航空（Southwest Airlines）和其他航空公司則對潛在的經濟衰退表示擔憂。

Walmart的業績對即將在未來幾周發佈業績的競爭對手帶來壓力，包括家得寶（Home Depot）和塔吉特（Target Corp）。Walmart的業績往往是美國經濟的晴雨表，因此它表現良好但仍警告投資者未來會面對更多關稅壓力，是不祥的跡象。

雷尼說：「目前的零售環境對運營帶來挑戰性，因為價格上漲得如此之快，真的史無前例。關稅上漲的幅度如此之大，零售商無法獨自吸收。」

Walmart股價在星期四盤前交易中上漲2.2%。集團股價今年截至星期三（14日）已上漲7.2%，優於變動不大的標準普爾500指數。

本文獲《聯合早報》授權轉發

