彭博：Walmart要求中國供應商大幅減價　以應對特朗普關稅措施

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對中國進口產品加徵關稅20%的措施已於3月4日生效，彭博社3月6日報道，美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）已要求一些中國供應商大幅降價，以攤分加徵關稅帶來的成本壓力。報道稱，美國其他零售商可能跟隨做法。



圖為2024年11月21日，美國消費者在加州一家沃爾瑪（Walmart）內購物。（Getty Images）

但報道指出，Walmart的要求僅獲極少商家接受。由於沃爾瑪為保持競爭優勢，長期以低價採購商品，供應商的利潤已經非常微薄，只要減價超過2%都會虧損。

彭博社的報道稱，自特朗普2月初簽署行政命令，宣布對中國加徵收10%關稅後，Walmart已要求供應商減價，至特朗普早前宣布稅率增加一倍時， Walmart要求供應商進一步減價。

圖為2024年11月29日，美國消費者在加州一家沃爾瑪（Walmart）內購物。（Getty Images）

Walmart發言人向路透社表示，將繼續與供應商合作，為客戶提供盡可能低的價格，期望勵各方能達成共識，保護消費者免受漲價影響。該公司上月公布，對今年銷售額和利潤的預測，均低於市場預期，主要受高利率和特朗普的關稅措施影響。