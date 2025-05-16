特朗普訪阿聯酋　白宮：兩國達成2000億美元合作協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）來到中東之行的最後一站阿聯酋。特朗普承諾深化與阿聯酋的關係；白宮表示，兩國達成總額2000億美元（約1.56萬億港元）的合作協議，其中包括阿提哈德航空（Etihad Airways）將採購28架波音飛機，以及加強在人工智能方面的合作。



路透社5月15日報道，在特朗普與阿聯酋總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）會晤後，白宮表示，特朗普宣布達成多項交易，其中包括阿提哈德航空公司承諾投資145億美元（約1132億港元），購買28架配備通用電氣（GE）航空引擎的波音787和777x飛機。

美國商務部其後宣布，在特朗普訪問阿聯酋期間，兩國同意建立「加快美國-阿聯酋人工智能夥伴關係」（US-UAE AI Acceleration Partnership）的框架協議。

特朗普與阿聯酋總統穆罕穆德前往位於阿布達比（Abu Dhabi），為算力達5吉瓦的美國-阿聯酋人工智能園區（AI Campus）揭幕，這是美國境外最大的人工智能園區。據報道，園區將與「數家」美國公司合作，美國公司將營運阿聯酋的AI數據中心。

路透社14日曾報道，美國與阿聯酋達成初步協議，允許其從今年開始每年進口50萬塊英偉達（Nvidia，又譯輝達）最先進的人工智能晶片。

2025年5月15日，阿聯酋阿布達比，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與阿聯酋穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan，左）舉行會面。（Reuters）

阿聯酋總統穆罕默德表示，該國未來10年將在美國投資1.4萬億美元（約11萬億港元），覆蓋人工智能基礎設施、半導體、能源和製造業等多個領域。