特朗普：我與普京會面之前　俄烏談判不會有任何進展

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，在他與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面之前，俄烏和平談判不會有任何進展。



路透社報道，特朗普5月15日（周四）搭乘總統專機「空軍一號」抵達阿聯酋首都杜拜。他在飛機上告訴記者：「在普京和我會面之前，（俄烏談判）不會有任何事發生。」(Nothing's going to happen until Putin and I get together)

俄羅斯和烏克蘭代表團原定計劃15日在土耳其伊斯坦布爾舉行直接談判，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日較早時候已抵達土耳其首都安卡拉，與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）舉行會晤。

2025年5月15日，土耳其首都安卡拉，土耳其總統埃爾多安（ Tayyip Erdogan，右）在總統府會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。(Reuters）

克里姆林宮同日表明，普京目前沒有計劃親自前往土耳其。不過，俄方代表團已經抵達伊斯坦布爾，並準備與烏方代表團會面。

特朗普15日在卡塔爾首都多哈訪問時曾告訴記者，如果合適，他可能於16日（周五）前往土耳其。

2025年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）搭乘空軍一號飛往卡塔爾首都多哈途中向媒體發表講話。（Reuters）

克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）被問及如果特朗普到場，普京會不會也到場時說，莫斯科尚不清楚談判會如何進行。

「眼下還無法確定需要何種形式的參與，以及參與級別，因為我們還不清楚烏克蘭談判代表團會否到場，以及談判會如何進行。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

