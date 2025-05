特朗普：我與普京會面之前　俄烏談判不會有任何進展

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)表示,在他與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)會面之前,俄烏和平談判不會有任何進展。



路透社報道,特朗普5月15日(周四)搭乘總統專機「空軍一號」抵達阿聯酋首都杜拜。他在飛機上告訴記者:「在普京和我會面之前,(俄烏談判)不會有任何事發生。」(Nothing's going to happen until Putin and I get together)

俄羅斯和烏克蘭代表團原定計劃15日在土耳其伊斯坦布爾舉行直接談判,烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)同日較早時候已抵達土耳其首都安卡拉,與土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)舉行會晤。

2025年5月15日,土耳其首都安卡拉,土耳其總統埃爾多安( Tayyip Erdogan,右)在總統府會見烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)。(Reuters)

克里姆林宮同日表明,普京目前沒有計劃親自前往土耳其。不過,俄方代表團已經抵達伊斯坦布爾,並準備與烏方代表團會面。

特朗普15日在卡塔爾首都多哈訪問時曾告訴記者,如果合適,他可能於16日(周五)前往土耳其。

2025年5月14日,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)搭乘空軍一號飛往卡塔爾首都多哈途中向媒體發表講話。(Reuters)

克宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)被問及如果特朗普到場,普京會不會也到場時說,莫斯科尚不清楚談判會如何進行。

「眼下還無法確定需要何種形式的參與,以及參與級別,因為我們還不清楚烏克蘭談判代表團會否到場,以及談判會如何進行。」

本文獲《聯合早報》授權轉載