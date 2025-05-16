德國外長瓦德富爾：支持特朗普要求北約國防開支增至GDP 5%

德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）表示，柏林願意響應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對北約（NATO）的要求，將國防開支目標提高到國內生產總值（GDP）的5%。



法新社報道，瓦德富爾5月15日（周四）在土耳其舉行的北約外長非正式會議上指，北約秘書長呂特（Mark Rutte）已經制定一項計劃，希望達到特朗普認為必要的GDP 5%國防目標，而德國「會在這一問題上跟隨他的腳步」。

北約領導人將於6月在荷蘭海牙舉行峰會，德國的這一表態，可能加大北約內其他歐洲盟友和加拿大就支出問題達成協議的壓力。

2025年5月15日，土耳其安塔利亞，美國務卿盧比奧（Marco Rubio，左）參加北約外長非正式會議期間會見德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul，右）。（Reuters）

目前北約國家的軍事支出目標為GDP的2%。呂特曾提出一項提案，要求盟友到2032年將直接軍事支出提升到GDP的3.5%，並額外增加1.5%用於更廣泛的安全相關支出。

這項計劃整體上得到美國支持，它既響應特朗普要求的國防支出目標，也為難以達到當前2%目標的歐洲成員國留出足夠的迴旋餘地。

2025年5月14日，德國柏林，聯合國維和部長級會議期間，德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres，不在圖中）和德國防部長皮斯托裏烏斯（Boris Pistorius，不在圖中）出席新聞發布會。（Reuters）

包括美國在內的北約32個成員國中，沒有一個國家的國防開支達到GDP的5%。

最擔心受俄羅斯威脅的東歐成員國，如波羅的海國家波蘭，已表示願意在直接軍事開支上超過這一水平。

本文獲《聯合早報》授權轉載

