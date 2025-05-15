特朗普訪中東期間　以軍襲加沙單日80死　卡塔爾首相斥以無意停火

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問中東期間，以軍加大對加沙的攻擊力度。加沙衛生部門5月14日稱，以軍當日造成至少80名巴勒斯坦平民死亡。死者包括大批婦孺，大多數死於以軍對加沙北部傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）地區的轟炸。



以媒：哈馬斯領導人料遭擊斃

以軍14日持續對加沙多地轟炸，並向加沙多個地區的民眾發出了新的疏散令，迫使數千名平民離開避難所。根據以軍發布的地圖，受到疏散警告的地區包括學校，以及加沙最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）。

路透社社引述目擊者和醫務人員稱，疏散命令發布後不久，以軍便展開多次空襲。當地衛生部聲明稱，部份民眾未及撤離到安全地點。

以色列媒體同日引述安全官員稱，認為前一天針對汗尤尼斯（Khan Younis）歐洲醫院（European Hospital）的行動，已擊斃哈馬斯領導人穆罕默德·辛瓦爾（Mohammad Sinwar）及其他高層，但消息未獲以色列軍方和哈馬斯證實。

卡塔爾首相：人道物資分配計劃無必要

卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）同日批評，以色列本周對加沙的攻擊發出信號，表明他們對停火談判不感興趣。他又認為，美國提出的人道物資分配計劃沒有必要，強調應該讓聯合國向加沙提供援助。

哈馬斯14日表示，以軍持續的襲擊表明，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）想將針對平民的侵略和屠殺升級。