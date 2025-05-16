特朗普：美國正開發新型F-55戰鬥機　考慮升級F-22

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（5月16日）表示，美國正在研發一款F-55雙引擎戰鬥機，以及考慮升級洛歇馬丁（Lockheed Martin）F-22「猛禽」戰機。他表示F-55既是F-35的升級版，也是一項全新的研發，並把F-22升級版稱為「超級F-22」（F-22 Super）。



據路透社，特朗普在卡塔爾首都多哈的一次商界領袖會議上發表講話，與會者包括波音（Boeing）和通用電氣航空（GE Aerospace）的領導人。

2024年6月5日，德國柏林舍內費爾德機場（Schoenefeld Airport），國際航空暨軍工業展覽會（International Aerospace Exhibition）開幕當天，洛歇馬丁出品的F-35戰機進行飛行表演。（Reuters）

特朗普說：「我們會製造一架F-55，將會有雙引擎，並且是對F-35進行一次超級升級。」他還表示美國很快會升級F-22：「我們會製造超級F-22，而且是非常現代化的版本。」

洛歇馬丁在負責研發六代機的「次世代空中優勢」（NGAD）競標中輸給了波音，將由後者研發F-47戰機。洛歇馬丁行政總裁泰克里特（James Taiclet）上個月告訴分析師，其公司正在研究將原本用在開發F-47的技術應用於F-35的方法，追求以一半成本實現80%的性能：「我們基本上是要把底盤改造成法拉利。」