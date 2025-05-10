中巴梟龍戰機擊毀印度S-400防空系統　印軍2戰機機師傳被俘

據巴基斯坦國家廣播電台周六（5月10日）消息，巴基斯坦空軍的JF-17「雷霆」（中國稱「梟龍」）戰鬥機發射高超音速導彈，摧毀了印度部署在阿達姆普爾的俄製S-400防空導彈系統。巴方周四曾表示，炸毀印度軍事設施並殺死40至50名士兵；印軍則放出影片，顯示對巴領土多個軍事設施進行轟炸。



據悉，一架印軍戰機周六在巴基斯坦旁遮普省錫亞爾科特（Sialkot）附近被擊落，飛行員被俘虜。另據巴媒報道，巴空軍在巴控克什米爾哈吉拉（Hajira）俘獲另一名印軍「陣風」（Rafale）戰機飛行員。這兩個地點距離不遠。

2025年5月10日，據巴基斯坦國家廣播電台報道，巴基斯坦空軍的JF-17「雷霆」戰鬥機發射高超音速導彈，摧毀了印度部署在阿達姆普爾的俄羅斯S-400防空導彈系統。「雷霆」是中國和巴基斯坦共同研製的戰機，中方編號為FC-1「梟龍」。（X/ @RadioPakistan）

巴基斯坦國家廣播電台發布聲明，稱其「梟龍」戰機發射導彈摧毀了印度價值15億美元（約116.7億港元）的S-400防空導彈系統。「梟龍」是中國和巴基斯坦共同研製的戰機，中方編號為FC-1。

印軍則指巴方周四、周五夜間發動無人機和導彈襲擊，其中許多無人機被印度發動的「辛杜爾」軍事行動（Operation Sindoor）擊落。印軍發布的影片中可以看到，一座巴基斯坦軍事設施遭到轟炸。