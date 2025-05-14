特朗普訪沙特超狂待遇曝光　「流動麥當勞」待命　F-15戰機護航

撰文：ETtoday
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）是出了名的快餐愛好者，13日到訪沙特阿拉伯（Saudi Arabia），當局特地安排一輛行動麥當勞餐車迎接，引發網友熱議。

這是特朗普第二任期以來首次出訪海外，雙方也簽署總額高達6000億美元（約4.6萬億港元）的戰略經濟夥伴協議。

美國總統特朗普是出了名的快餐愛好者，13日到訪沙特阿拉伯，當局特地安排一輛行動麥當勞餐車迎接，引發網友熱議。（X@Mike_Wagenheim）
美國總統特朗普是出了名的快餐愛好者，13日到訪沙特阿拉伯，當局特地安排一輛行動麥當勞餐車迎接，引發網友熱議。（X@Mike_Wagenheim）
美國總統特朗普是出了名的快餐愛好者，13日到訪沙特阿拉伯，當局特地安排一輛行動麥當勞餐車迎接，引發網友熱議。（X@Mike_Wagenheim）

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《霍士新聞》報道，白宮官員證實，特朗普訪問沙國首都利雅德期間，現場安排一輛麥當勞行動餐車，相關畫面迅速在社群平台X瘋傳，令不少網友驚呼：

「這怎麼可能是真的」
「令人難以置信」

除麥當勞餐車以外，特朗普飛抵利雅德時沙國更派出F-15戰機為「空軍一號」護航，停機坪也鋪設薰衣草色地氈，由王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）親自迎接。此行雙方簽署橫跨能源、國防、礦業與太空領域的經濟合作協議，特朗普表示，這份協議將為美國創造200萬個就業機會。

事實上，特朗普對麥當勞的愛眾所皆知，2019年曾在白宮宴請美式足球全國冠軍隊伍克勒姆森大學老虎隊（Clemson Tigers）麥當勞大餐，2020年感染新冠康復後也要求吃麥當勞。他的前保鑣還透露，特朗普2016年競選期間常吃滿福堡當早餐。

2024年10月第二任期競選期間，特朗普更在賓夕法尼亞州一間麥當勞穿上圍裙，親自站上炸台與得來速窗口，開玩笑稱：

我來找工作。

向顧客喊話若當選會讓美國「比以往更好」。

圖為2024年10月20日，美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪賓夕法尼亞州的費城（Philadelphia），於一家麥當勞炸薯條拉票。（Reuters）
圖為2024年10月20日，美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪賓夕法尼亞州的費城（Philadelphia），於一家麥當勞炸薯條拉票。（Reuters）

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