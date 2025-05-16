為金建希一家謀私？韓國高速公路興建計劃突改道　警搜國土交通部

韓媒2023年7月曾爆出，當時計劃興建的「首爾-楊平高速公路」終點突然更改，質疑故意修在時任總統尹錫悅的妻子金建希外家所在地，以便獲取賠償。韓聯社指警方周五（5月16日）前往國土交通部、楊平郡廳和承辦商執行扣押與搜查令。



16日上午9時後，京畿南部地方警察廳派出搜查隊，對國土交通部、楊平郡廳、承包商慶東工程（Kyongdong Engineering，音譯）、東海綜合技術公司展開約6小時調查。

圖為2023年3月17日，韓國總統尹錫悅結束訪日行程，與夫人金建希在日本東京羽田機場登機回國。（韓國總統府辦公室網站）

2023年7月，韓國共同民主黨京畿道黨部和公民團體，分別向韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）指控，稱前國土交通部長元喜龍和前楊平郡知事濫用職權。

控訴稱國土交通部自2017年起推動「首爾-楊平高速公路」修建計劃，原本規劃從首爾市與京畿道河南市，通向京畿道楊平郡西面。2023年5月卻突然更改計劃，將終點南移至江上面，經過金建希外家的土地上。

反對黨共同民主黨一直質疑計劃為金建希謀私，元喜龍也於當年7月宣布無限期終止興建，他表示：「在共同民主黨持續煽動的時期，不能浪費國家力量，所以決定全部取消。」