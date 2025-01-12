韓第一夫人金建希想當女主角　向名導提議拍關於自己電影

韓國電影導演禹民鎬在1月10日的podcast《每火秀》中提及，韓國第一夫人金建希曾向知名導演朴贊郁提議拍一部以自己為主角的電影。



韓媒《韓民族新聞》報道，描述大韓獨立義士安重跟、由玄彬所主演的電影《哈爾濱》去年12月底在韓國上映。近日該部電影導演禹民鎬登上時事播客節目《每火秀》，講述自己過去拍攝電影的經驗。

禹民鎬拍攝的電影作品大多以現代史為題材，而且針對時事帶有批判意味，他被《每火秀》主持人崔旭（音譯）問到是否有計劃將最近的戒嚴風波拍成一部電影時，禹民鎬回答稱，「我認為其他導演會這樣做！這個取決於演員們的表現，（作品的政治色彩）會有所不同」。

崔旭聽完後更是提議，「那麼拍一部以崔旭為主角的電影為何？」聽到此，禹民鎬回想起過去的經驗稱，「這是非常危險的發言，因為過去只要有人提議，『拍一部以我為主角的電影吧』，之後總是會引發風波。」

《哈爾濱》到韓國光州實地取景，拍攝時降下數十年一遇的暴雪！（《哈爾濱》電影劇照）

本名為白宰煜的韓國YouTube影評人「幾乎沒有」（거의없다）補充指，過去第一夫人金建希在總統官邸時，曾向知名導演朴贊郁提議「拍一部以我為主角的電影如何」。