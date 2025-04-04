尹錫悅倒台失司法豁免權　金建希神隱半年面臨多項指控前途未卜

韓國總統尹錫悅2024年12月14日因戒嚴令風波遭國會彈劾後，憲法法院2025年4月4日早上11時宣布裁決，以8:0一致通過罷免尹錫悅，是當地史上第二位被罷免的總統。隨著尹錫悅被免職，同時亦失去司法豁免權，將面臨多項刑事調查。而他的夫人，金建希自去年10月下旬就絕跡於公開場合，神隱半年的她同樣面臨多項指控，惟韓國媒體分析指，針對她的調查能否順利進行，取決於代總統韓悳洙是否願意委任特別檢察官就金建希的刑事指控啟動調查。



尹錫悅妻子金建希最後一次公開露面是在2024年10月24日，當時總統夫婦接見了到訪韓國的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。之後儘管尹錫悅因戒嚴令風波被拘留，金建希都沒有前往探訪。

《韓國先驅報》4月4日報道，前第一夫人金建希過往曾面對一系列醜聞相關的多項指控，包括德意志汽車股票操縱案和接受牧師的名貴手袋事件等。

報道同時指出韓國總統尹錫悅妻子金建希（前排右二）在涉獵YouTube極端右派網紅上發揮莫大的影響力。（GettyImages）

儘管反對派議員過去曾多次試圖要求對金建希的指控進行特別調查，但都被尹錫悅本人或代總統韓悳洙和崔相穆否決。

然而，在3月20日，由反對派控制的國會通過了一項法案，授權常任特別顧問調查針對前第一夫人的指控。而根據韓國法律，這項調查與常規特別顧問調查不同，總統不能否決該項調查。

據報道，有些人認為，即使尹錫悅被免職，代總統韓悳洙在技術上仍有可能推遲對金建希的調查。這是因為，即使總統或代理總統不能依法否決常任特別調查顧問，他們仍可能試圖推遲特別檢察官的任命。

2024年10月1日，韓國總統尹錫悅和妻子金建希抵達城南市，參加慶祝韓國建軍節76週年的活動。（Reuters）

仁川國立大學政治學教授Lee Jun-han表示：「針對金建希的指控進行刑事調查仍可能被無限期推遲，因為執政黨可能試圖保護尹錫悅的政治遺產，特別是如果國民力量黨希望避免黨內出現更多政治分歧，並在下屆大選前管控好聲譽損害。雖然尹錫悅被罷免，代理總統依然會傾向保護行政機關的聲譽。」