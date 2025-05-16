護士梁偉賢獲南丁格爾獎　首位獲獎香港紅十字會義工　足跡遍全球

紅十字國際委員會日前公布第50屆南丁格爾獎獲獎名單，香港紅十字會資深義工護士梁偉賢先生榮獲這項國際護理界最高殊榮。梁先生是香港歷來第三位獲此獎項的護士，更是首位獲獎的香港紅十字會義工。

圖、文：香港紅十字會



南丁格爾獎由紅十字國際委員會於1907年設立，目的為紀念護理學家佛羅倫斯‧南丁格爾的卓越貢獻，是全球護理領域中歷史最悠久的獎項。國際護士理事會將其列為重要行業獎項，而得獎者名單亦將會收錄於紅十字國際委員會官方年鑑及聯合國人道主義事務檔案。

梁偉賢在獲獎後表示，在世界不同角落，特別是在天災和戰亂中，很多醫護為人道精神都奉獻很多，所以榮耀是屬於所有救援者的。（香港紅十字會）

得獎者必須致力於救護傷病員、傷殘人士及在衝突和災難中的受難者，並在過程中表現出極大的勇氣和奉獻精神。今年共有來自17個國家的35名護理人員獲獎，其中中國有7人獲此殊榮，包括梁偉賢先生。

從公立醫院到國際救援 不遺餘力實踐專業精神

現年66歲的梁偉賢擁有超過40年的護理工作經驗。在公立醫院服務期間，他專注於內科和老人科（急性及復康）護理工作。2003年沙士疫情時，他帶領醫療團隊應對危機，展現卓越的領導才能。

2008年，梁偉賢在退休前決定加入香港紅十字會成為境外緊急醫療健康服務義工，由公立醫院病房轉移陣地至災難現場，無疑是巨大挑戰。但梁偉賢深信，既然擁有專業知識，就應該盡力幫助受苦難的人，他決定不遺餘力，將豐富的臨床經驗投入國際人道救援工作。

2010年，梁偉賢首次代表香港紅十字會，前往巴基斯坦執行水災後的醫療救援任務。（香港紅十字會）

十五年來的國際救援人道足跡 將希望帶到世界

在過去十多年，梁偉賢的足跡遍佈全球危機前線。2010年，他首次代表香港紅十字會，前往有武裝衝突風險的巴基斯坦執行水災後的醫療救援任務。2013年超級颱風海燕襲擊菲律賓，他協助加拿大紅十字會醫療團隊，參與災區醫院建設，並設立哀思區，為失去親人的災民提供心靈慰藉。2014年，他主動前往西非伊波拉疫區，開展社區教育工作，消除大眾對病毒的誤解。2015年，他徒步進入尼泊爾地震重災區，協助建立災區醫院，為災民提供必要的醫療服務。

2010年，梁偉賢首次代表香港紅十字會，前往巴基斯坦執行水災後的醫療救援任務。（香港紅十字會）

隨著全球人道危機持續，梁偉賢在2017至2018年三度前往孟加拉，為來自緬甸若開邦的人士提供醫療服務，並於 2019 年到敘利亞國際紅十字委員會戰地醫院提供急症服務。

2021年，海地地震後，他克服當下全球新冠疫情帶來的重重挑戰，在當地臨時醫院擔任護士，應付居民的醫療需求。

2024年6月至今，他更三度前往加沙地區，在戰地醫院提供緊急醫療服務。在面對生死攸關的情況下，梁偉賢始終保持冷靜與專業，全力以赴為傷病者提供照護，並陪伴病人走過人生最後的旅程。他的行動充分體現人道工作中「維護尊嚴」的精神。

梁偉賢在 2017 至 2018 年期間三次前往孟加拉參與流動醫療隊和臨時醫院工作，為來自緬甸若開邦的人士提供醫療服務。（香港紅十字會）

「榮譽屬於所有無名英雄」

獲知得獎消息後，梁偉賢謙遜地表示：「在世界不同角落，特別是在天災和戰亂中，很多醫護為人道精神都奉獻很多，所以這榮耀是屬於大家的。」

自2006年起，無數專業義工與香港紅十字會並肩參與國際救援行動，與各地紅十字會人員一起應對疾病、災害和人道危機，包括汶川地震、菲律賓風災、西非伊波拉病毒疫症、敘利亞危機、海地地震、阿富汗人道危機、以色列及加沙地帶人道救援等。

香港紅十字會呼籲公眾繼續支持國際賑災工作，讓更多人道救援者能夠幫助世界各地有需要的人。