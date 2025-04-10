緬甸地震災情嚴峻　傳染病恐爆發　香港紅十字會籲各界支持

緬甸強烈地震死亡人數不斷上升，部份地區更是去年水災災區及衝突地區，大量民眾家園盡毀及流離失所。面對三重打擊，當地極需要各界援助，所需物資包括潔淨水源、基本糧食、安全庇護所及衞生用品，並急需醫療及心理支援服務。香港紅十字會今日公布將派員前往當地支援醫療及公共衞生工作，並呼籲各界繼續關注這場人道危機，支持香港紅十字會的國際賑災行動。

圖、文：香港紅十字會

香港紅十字會派員支援緬甸賑災行動

香港紅十字會高級項目協調主任方芷嬣女士回應國際紅十字會招募，即將前往緬甸，以健康項目統籌專員身份參與為期約兩個月的醫療及公共衞生統籌工作。她將會與各國家紅十字會、當地衞生部門及在地人道機構協作，制定公共衞生計劃及醫療設施的建設提供策略性建議，確保計劃能有效運作。

方芷嬣期望以專業知識提供支援：「災區現在的需要非常大，我個人的力量很微小，但我希望透過紅十字會的全球網絡，為受災的社區出一分力，用最有效的方法為受災社區提供援助。」

香港紅十字會行政總裁／秘書長蘇婉嫻女士呼籲各界繼續關注緬甸的人道危機，並支持本會在當地的救援工作：「災民需要的不止短期關注，而是以年計的持續支援。紅十字會已為支援長期恢復工作做好準備。我們呼籲各界不要遺忘當地民眾，公眾每一份貢獻都將幫助拯救生命，重建家園。」

緬甸災情嚴峻 救援難度高 憂傳染病爆發

緬甸部份地區尚未從去年的水災中完全恢復，地震讓災情雪上加霜。根據緬甸紅十字會評估，在曼德勒、實皆、內比都等重災區，共有約6萬間民房受損，數以千計民眾被迫露宿街頭。現時災區醫療衞生系統遠超負荷，受災地區合共有5處醫療設施被完全摧毀，包括3所公立醫院、1所私立醫院及1所醫療中心。仍然運作的醫療中心只能依賴燃料有限的發電機運作。

另外，供水設施損毀導致許多地區無法獲取清潔用水，而庇護所過度擁擠及醫療設施不足更增加急性水源性疾病的爆發風險，其中一個災區實皆有部分庇護所已出現輕度至中度急性腹瀉的病例。而在部份災區，目前平均每500人僅能共用一個洗手間，與國際人道救援標準建議的每20人配置一個洗手間相比，供給量僅達建議標準的4%，帶來公共健康隱患。

緬甸紅十字會使用供水車及淨水丸，應對清潔食水短缺。（紅十字會提供）

反常天氣使當地災區正遭遇超過攝氏40度的極端高溫，並於未來數周迎來風季。緬甸氣象水文局持續發布預警，反常雨季將會影響已受地震衝擊的地區，增加救援難度。由於災區缺乏完善排水系統，未來可能發生的水浸有機會淹沒衞生設施，加劇傳染病傳播風險。

重災區災民面對三重打擊 心理創傷難以想像

面對多年衝突、去年水災及今年地震三重打擊，重災區內有不少人本來已離鄉別井，正想在當地展開新生活，就遇上這場災難，他們面對的困境難以想像。本會心理支援服務團隊正為緬甸紅十字會提供技術支援，包括規劃精神健康及心理支援活動，同時與丹麥紅十字會合作開發多項工具，如心理健康快速評估工具指南、改編支援喪親家庭的心理支援材料等。一名早前曾接受本會心理急救培訓的緬甸紅十字會人員，現時正在當地重災區進行心理支援工作。

緬甸紅十字會在地震後迅速進行人道救援，包括啟動緊急行動中心，支援搜救工作，為傷者提供急救、院前護理及緊急醫療物資。（紅十字會提供）

國際紅十字會及香港紅十字會行動

在災難或衝突發生時，紅十字會秉持中立原則，與政府等各方持份者保持緊密溝通及協調，以確保災區的人道需求得到及時回應。緬甸紅十字會已在地震後迅速啟動緊急行動中心支援搜救工作，為傷者提供急救、院前護理及緊急醫療物資。另外亦派出四個流動健康團隊進行心理健康及社區支援，並為流離失所的民眾搭建帳篷。針對食水短缺問題，緬甸紅十字會已派出供水車及派發淨水丸，但相關設備仍不足夠。

令人鼓舞的是，救援人員在地震後第六天，在實皆一所倒塌的旅館發現一名受困近150小時的老師，經過挖掘後最終獲救，紅十字會人員迅速為他送醫治療。這個奇蹟故事提醒救援人員，在危難情況下也絕不放棄任何希望。

國際紅十字會已向全球發出緊急呼籲，目標籌募1億瑞士法郎（折合約港幣8.82億元），為約10萬名位於最嚴重受災地區的民眾提供即時人道支援、災後恢復與重建工作，為期24個月。

除了派員支援當地公共衞生服務外，香港紅十字會亦已招募境外人道工作義工，約20位不同專業的義工，包括醫生、護士及水利工程師已準備就緒，將會按需要隨時出發前往當地支援。本會並提供緊急尋人服務，協助在港人士尋找因是次地震而失去聯絡的家人。本會亦計劃於4月12及13日（星期六及日）在全港20個地點進行街頭籌款（按此查閱街站地點），希望社會各界及市民慷慨解囊，響應「緬甸地震2025緊急呼籲」，以善款為當地受影響人士提供緊急人道援助，支援當地的賑災、災後恢復重建及備災等工作。

本會亦致力推行社區備災教育，希望加強大眾應對地震的知識，並於4月16日舉行「防災應變指南」網上講座，歡迎公眾參與（本會捐款者可優先參與）：

https://s.redcross.org.hk/travelsafety_registration

轉數快#：香港紅十字會識別碼164279317

7-Eleven*：可於全港分店以現金捐款

劃線支票︰抬頭註明「香港紅十字會東南亞賑災金」

銀行入數︰直接存入「香港紅十字會東南亞賑災金」

滙豐銀行 400-694543-001

中銀香港 012-875-0-0421212

捐款查詢電話：+852 2802 0016／傳真: +852 2802 0017／電郵：relief@redcross.org.hk

備註：本會收到支持是次的賑災捐款，均將專款專用。若支持是次賑災／復原／重建／災後恢復項目完成後仍有餘款，本會將把餘款用在支援其他有需要的境外賑災和發展項目。