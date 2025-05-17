國際刑事法院首席檢察官涉性醜聞　暫時停職直至調查結束

英國媒體5月16日報道，國際刑事法院（ICC）宣布，首席檢察官卡里姆．汗（Karim Khan）將暫時休假，直至完成他被指性行為不當（sexual misconduct）的調查結束。



綜合路透社和《衛報》的報道，國際刑事法院檢察部門的工作人員16日（周五）收到通知，卡里姆．汗將暫時休假，直至針對他的指控的調查完成為止。

國際刑事法院在聲明中表示，卡里姆．汗「已告知他決定休假直至調查結束」。聲明指，在卡里姆．汗休假期間，法院兩名副檢察官將負責他原有的職務。

圖為2021年3月31日，荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）。（Reuters）

在《衛報》看到的一封發給員工的電子郵件中，卡里姆．汗表示：「鑑於媒體對事件的持續關注，我經過深思熟慮後決定休假，直至調查完成。」

國際刑事法院消息人士指，本週早些時候，來自國際刑事法院高級官員再次向卡里姆．汗施壓要求他下台，這是源於上周媒體公布更多對他指控的細節。

據了解，負責調查的聯合國監督機構的調查人員上周首次與卡里姆．汗會面，並對他進行了為期兩日的談話。

據《衛報》報道，55歲的卡里姆汗被指對一名30多歲的女員工作出性騷擾（unwanted sexual touching）和對其施以長期「虐待」（abuse）。其中有指控指他「用舌頭」伸進該女子耳朵。卡里姆．汗否認了這些指控。

2025年1月16日，荷蘭海牙，國際刑事法院 （ICC） 首席檢察官卡里姆．汗（Karim Khan）接受路透社的訪問。（Reuters）

上述指控曝光後，聯合國內部監督服務辦公室（UN’s Office of Internal Oversight Services，OIOS）去年11月向卡里姆．汗展開調查，並會將調查報告結果提交給國際刑事法院管理機構主席審閱。

據熟悉調查範圍的消息人士透露，調查委員會還在調查有關卡里姆．汗涉嫌恐嚇證人向其下屬展開報復的指控。

2024年10月31日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和時任國防部長加蘭特（Yoav Gallant）出席在米茨佩拉蒙（Mitzpe Ramon）附近軍事基地舉行的第70批戰鬥軍官入伍儀式。（Reuters）

去年5月，卡里姆．汗以涉嫌戰爭罪和反人類罪，申請對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和時任國防部長加蘭特（Yoav Gallant）發出逮捕令。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年2月簽署行政命令，將卡里姆．汗列入制裁名單。