韓國輪胎廠大火冒濃煙憂飄毒氣　400工人急疏散　廠房過熱倒塌

韓國光州錦湖輪胎公司一間輪胎工廠5月17日早上發生大火，工廠要暫停生產，火災疑似由加熱生橡膠的設備引起。火災導致工廠出現大量黑煙。當局表示，或需幾日才能完全撲滅大火，並稱工廠內存儲的約20噸生橡膠阻礙滅火工作。



據韓聯社、《News1》報道，火災於當地時間17日上午7時11分左右發生。工廠疏散約400名值班工人，其中有一名20多歲男員工受傷，送往當地醫院，幸無生命危險。

大火也讓外界擔憂出現有毒氣體飄散，據韓媒《朝鮮日報》指，建築物存在有毒氣體，所幸目前未對生命造成影響。韓媒又指由於火災現場堆放有大量易燃物，消防廳從大邱、全羅北道、忠清南道、全羅南道、慶尚南道等地緊急調集15輛高性能化學消防車增援，另部署容量分別為4.5萬升和3萬升的兩套大容量泡沫噴射系統應對高強度滅火需求。

2025年5月17日，韓國光州錦湖輪胎公司一輪胎生產工廠發生嚴重火災，現場濃煙滾滾。（Reuters）

消防部門已發布2級響應，並調動8架直升機進行滅火。由於建築物本身採用夾層板建造，即使從外部澆水也難以撲滅火災，熱量會積聚在內部，導致迄今為止建築物不同部份出現3次倒塌。最新消息稱，另有2名消防員在滅火時受傷，緊急送往醫院治療。

且因大火蔓延，煙霧和橡膠燃燒的氣味瀰漫開來，因此當局也緊急向火場鄰近居民提供8500個口罩。