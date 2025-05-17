日本櫻島火山爆發　火山灰飄到鹿兒島市內　專家談注意事項

位於日本九州鹿兒島縣的櫻島火山自5月15日起頻繁爆發引起注意，火山灰最高衝上3000米高空，鹿兒島機場多個航班要取消，據日媒17日報道，鹿兒島市內道路可見火山灰飄落，部份市民出街時會撐傘行走。不少日本網民也上傳汽車上出現火山灰的照片，哀嘆「又要洗車」。

當地專家指火山灰若通過鼻腔或口腔進入人體，可導致流鼻涕和咽喉痛，患有哮喘等慢性疾病的人要更加注意，專家認為人們可採取預防措施，例如是佩戴護目鏡和口罩、回家後洗臉。



日本放送協會（NHK）報道，櫻島火山南嶽山頂火山口自15日起持續爆發，在15日晚上9時40分左右的一次爆發中，從鹿兒島市內也可聽到「空振」，即由空氣震動引起的巨響。

鹿兒島地方氣象台指，距離櫻島火山約10公里的氣象台確認聽到「空振」巨響，是自2024年8月以來的最高強度空氣震動。

↓ 由於火山灰落下，日本國土交通省部門提醒鹿兒島縣垂水市民眾駕車時小心 ↓

火山灰飄到鹿兒島市內

有60多歲的鹿兒島市民指，在該晚聽到空氣震動發出砰的一聲，為此嚇一跳，他又指火山灰落到市內，「很麻煩，我得往汽車上灑水，又無能為力。」

報道指，櫻島北部和東部地區有大量火山灰落下，在鹿兒島市市區，也有民眾撐着傘在火山灰落下的道路上行走。

網絡上也可見不少日本網民上傳汽車上出現火山灰的照片。有網民無奈稱「又要洗車，但正在下雨，看來火山灰可能會再次落下，我猶豫了。」

京都大學火山災害預防研究中心教授中道治久表示，在15日火山爆發後，櫻島火山的山體擴張逐漸減緩，但隨後新的岩漿湧入，山體再次擴張，造成爆發仍在繼續。他認為有可能再次發生類似於5年前、2020年6月的大規模爆發，當時煙霧上升到距離火山口達到7800米至9500米的高度。

專家談注意事項

鹿兒島市立醫院急診中心主任吉原秀明指，火山灰非常細小，若通過鼻腔或口腔進入人體，會深入呼吸道並附著在粘膜上，導致流鼻涕和咽喉痛，患有哮喘等慢性疾病的人要更加注意，因這可能會加重症狀。

他認為人們可以採取預防措施，例如佩戴護目鏡和口罩，回家後洗臉，若果火山灰進入眼睛，請立即沖洗乾淨，若果感到咽喉不適，就應漱口。

日本櫻島火山5月16日早上爆發的情況（影片截圖）

↓ 櫻島火山5月15日、16日爆發的情況 ↓

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