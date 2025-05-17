日本埼玉縣汽車撞傷4學童後逃逸　警方追尋疑涉案中國籍車主

日本埼玉縣三鄉市5月14日下午4時發生汽車撞倒學童事件，一輛SUV撞傷4名小學男童，目擊者當時更指看到車上下來2人，其中50來歲男子「笑着道歉」後駕車離去。警方15日在三鄉市內一間公司宿舍的停車場找到涉事車輛，扣押後發現登記車主是中國人，目前下落不明，警方正追尋其下落，並懷疑他就是事發時的司機。



綜合日本放送協會（NHK）、富士新聞網（FNN）報道，調查顯示事發時車內共有2人，車輛在事故發生後多次左轉、右轉，穿行住宅區逃離現場，警方最後在事發現場2公里外發現該輛越野路華（Land Rover）Defender。

2025年5月15日下午9時30分，日本警方拖走了涉嫌在埼玉縣三鄉市撞傷4名小學生的車輛。（@FNNnewsCH）

日媒指，涉案的2人為中國籍男子，根據NHK的報道，警方後來找到1人，即一名事發時疑似在車內的人員，對其展開自願配合形式的查問，但負責駕車的男子至今仍下落不明。

報道指，涉事車輛登記在一名中國籍人士名下，自事發以來無法與其取得聯繫，警方懷疑車主可能就是事發時的司機，正加緊尋人。

該3層宿舍屬於一家拆除公司，當地住戶表示目前有五人住在這裏。公司社長向傳媒表示，該2人是外判公司員工，截至3個月前已經為他公司工作1年，但並不住在這間宿舍，是從其他地方來上班。

社長又指，警方向其稱2名疑犯可能是酒後駕車或無證駕駛，因此肇事逃逸。