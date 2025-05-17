日本新潟列車離奇命案「男子陳屍車頂」行駛90公里　全程無人知曉

日本新潟縣發生一宗詭異案件。一架列車15日下午停在車站時，遭旅客發現一名男子倒在車頂上，急忙通報車站人員。警方到場後發現男子已氣絕多時。最新消息指出，男子的遺體從起站就出現在車頂上，行駛90公里並停靠多站均未被發現。警方正在緊急調查男子身份，朝意外與他殺兩方向進行偵辦。



日本電車車頂發現遺體。（X＠tokamachi_town）

綜合《新潟放送》等日媒報道，這宗案件發生在JR飯山線十日町車站。當地時間15日下午4點半左右，有民眾通知JR職員，疑似有人倒在一輛列車的車頂上。警消人員接獲通報到場後，發現一名年約40多歲的男子趴在列車上，後腦勺出血，已經死亡。男子身高約175厘米，穿著黑色長袖襯衫、黑褲和黑色運動鞋。

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JR表示，發現遺體的列車只有兩截車廂，15日下午3點過後從長野站抵達十日町站。調查相關人士透露，從起站長野站的監視器畫面，可以看到電車於中午12點33分出發時，遺體已經出現在車頂上。儘管列車出發前，車輛中心和長野站都進行過檢查，但車頂檢查並非強制性項目，因此當時未進行確認。目前不清楚遺體是何時出現在車頂上。

據了解，列車行駛期間沒有任何異常狀況。當地警方目前正在緊急確認男子身份，並朝他殺與意外兩方向進行偵辦。

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