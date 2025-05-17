俄烏談判：傳俄要求烏先撤軍引不滿　克宮談普京晤澤連斯基條件

俄羅斯與烏克蘭5月16日在土耳其舉行談判，未達成停火共識，路透社17日引述消息人士指，俄方要求烏方先撤軍，這樣俄方才會同意停火，此令烏方不滿。克里姆林宮17日則公開指，俄總統普京（Vladimir Putin）有可能與烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，但前提是「達成某些協議」。



克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）未具體說明從俄羅斯的角度來看，需要達成哪些協議。普京和澤連斯基兩人自2019年12月以來就無再會面。

路透社報道，佩斯科夫表示，俄羅斯認為兩國領導人的會晤存在可能，但只有雙方共同努力「以協議的形式取得某些成果」，才能使會晤發生。他指「同時，在簽署各代表團需要達成一致的文件時，對我們來說，根本問題仍然是烏方究竟將由誰簽署這些文件。」

俄烏代表團2025年5月16日在土耳其主持下舉行談判（Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS）

路透社引述一名熟悉5月16日土耳其和談的烏方高級官員指，俄羅斯談判人員要求烏方將軍隊撤出俄聲稱擁有的所有烏克蘭地區，這樣俄方才會同意停火。

克宮拒絕對俄羅斯16日在土耳其和談上提出的要求發表評論。此次會面是兩國超過3年來首次就俄烏戰爭問題直接對話。談判在僅約2小時後結束，雙方除了同意安排各自交換1,000名戰俘，未再達成其他重大共識。