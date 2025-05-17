俄烏談判有何成果？同意換俘但未達停火共識　外媒：僵局有利普京

俄烏談判5月16日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行，是兩國超過3年來首次就俄烏戰爭進行直接對話。談判在進行僅僅2小時後結束，雙方除了同意安排各自交換1,000名戰俘，未再達成其他重大共識。外媒分析，這次俄烏停火談判進展緩慢實際上對俄羅斯更有利。



談判進展：俄羅斯感滿意 烏克蘭、歐洲不接受

路透社及俄衛網報道，俄羅斯在談判結束後的聲明，稱俄方代表團對與烏方的談判結果表示滿意，將宣布將進行大規模的交換戰俘，並表示願意繼續進行接觸就停火談判。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在談判翌日表示，俄方將繼續推進解決俄烏問題的相關工作。

他指出，如果兩國代表團達成一定的協議，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）有可能會進行直接會晤。

俄烏代表團2025年5月16日在土耳其伊斯坦堡舉行談判，由土耳其主持。（Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS）

烏克蘭代表團的一名消息人士則批評，俄羅斯在會談中提出的要求脫離現實，遠遠超出了先前討論的範圍。他表示俄方在會中向烏克蘭發最後通牒，要求後者從部份領土撤軍，又提出其他一些「毫無意義和非建設性的條件」。

會談結束後，澤連斯基於社交媒體X表示，他已與包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在內的歐美盟國領導人通話。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，俄羅斯的立場顯然不可接受，歐洲領導人、烏克蘭和美國正密切協調準備作出回應；歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦指，歐盟正在制定針對俄羅斯的新一輪制裁措施。

2025年5月16日，波蘭總理圖斯克、烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍、德國總理默茨和英國首相施紀賢在阿爾巴尼亞舉行的第六屆歐洲政治共同體峰會烏克蘭安全會議上與美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）進行電話通話。（Reuters）

僵局對俄羅斯有利？外媒：為美俄峰會鋪平道路

英國《衛報》分析，這次會晤雖然在結束俄烏戰爭沒有取得重中進展，但會談陷僵局事實上對普京更有利。

澤連斯基當初要求與普京直接就停火問題對話，便是為了向美國證明烏克蘭稱俄方無意停火所言非虛。報道指，然而談判僵局似乎未達到澤連斯基設想的結果，反而為美俄峰會鋪平道路。

對談判進展緩慢愈來愈不耐煩的特朗普在會談前已明言，在他親自會見普京之前談判不會有進展。他其後又於訪問中再重申，自己和普京應該要見面，未來可能會作出相關安排。

烏克蘭總統澤連斯基＋美國總統特朗普＋俄羅斯總統普京。（Reuters）

普京過去在停火問題上維找着微妙的平衡，一方面支持和平談判以滿足特朗普的停火要求，但實際上卻沒接受烏克蘭視為談判先決條件而提出的30天停火倡議。

報道稱，倘美俄峰會成事的話，這將使俄羅斯不用維持上述的平衡，甚至再次把烏克蘭從談判中邊緣化。

不過佩斯科夫17日表示，美俄兩國在俄烏談判後，暫時沒有進行任何接觸。