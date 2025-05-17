俄烏談判有何成果？同意換俘但未達停火共識 外媒：僵局有利普京
俄烏談判5月16日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行，是兩國超過3年來首次就俄烏戰爭進行直接對話。談判在進行僅僅2小時後結束，雙方除了同意安排各自交換1,000名戰俘，未再達成其他重大共識。外媒分析，這次俄烏停火談判進展緩慢實際上對俄羅斯更有利。
談判進展：俄羅斯感滿意 烏克蘭、歐洲不接受
路透社及俄衛網報道，俄羅斯在談判結束後的聲明，稱俄方代表團對與烏方的談判結果表示滿意，將宣布將進行大規模的交換戰俘，並表示願意繼續進行接觸就停火談判。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在談判翌日表示，俄方將繼續推進解決俄烏問題的相關工作。
他指出，如果兩國代表團達成一定的協議，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）有可能會進行直接會晤。
烏克蘭代表團的一名消息人士則批評，俄羅斯在會談中提出的要求脫離現實，遠遠超出了先前討論的範圍。他表示俄方在會中向烏克蘭發最後通牒，要求後者從部份領土撤軍，又提出其他一些「毫無意義和非建設性的條件」。
會談結束後，澤連斯基於社交媒體X表示，他已與包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在內的歐美盟國領導人通話。
英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，俄羅斯的立場顯然不可接受，歐洲領導人、烏克蘭和美國正密切協調準備作出回應；歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦指，歐盟正在制定針對俄羅斯的新一輪制裁措施。
僵局對俄羅斯有利？外媒：為美俄峰會鋪平道路
英國《衛報》分析，這次會晤雖然在結束俄烏戰爭沒有取得重中進展，但會談陷僵局事實上對普京更有利。
澤連斯基當初要求與普京直接就停火問題對話，便是為了向美國證明烏克蘭稱俄方無意停火所言非虛。報道指，然而談判僵局似乎未達到澤連斯基設想的結果，反而為美俄峰會鋪平道路。
對談判進展緩慢愈來愈不耐煩的特朗普在會談前已明言，在他親自會見普京之前談判不會有進展。他其後又於訪問中再重申，自己和普京應該要見面，未來可能會作出相關安排。
普京過去在停火問題上維找着微妙的平衡，一方面支持和平談判以滿足特朗普的停火要求，但實際上卻沒接受烏克蘭視為談判先決條件而提出的30天停火倡議。
報道稱，倘美俄峰會成事的話，這將使俄羅斯不用維持上述的平衡，甚至再次把烏克蘭從談判中邊緣化。
不過佩斯科夫17日表示，美俄兩國在俄烏談判後，暫時沒有進行任何接觸。