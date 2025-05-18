日產汽車將關閉全球7工廠　日媒：擬包括創業起源地神奈川縣2工廠

日產汽車公司（Nissan）錄得約25年來最嚴重虧損後，宣布將關閉全球7間工廠和裁員2萬人，據日媒5月17日報道，日產正探討關閉在日本神奈川縣的2家工廠，在海外工廠方面則決定關閉印度和阿根廷的2家工廠，正朝着再關閉3家的方向協調。



共同社報道，該兩家神奈川縣工廠分別是位於橫須賀市的追濱工廠，以及位於平冢市、生產商用車子公司「日產車體」的湘南工廠，產能共佔國內約3成。日產擬削減成本，推動業績改善，但另一方面，與工會、零件供應商、地方政府等的全面協調工作尚未啟動，所以能否實現尚不明朗。

2025年3月24日，泰國曼谷，第46屆曼谷國際車展（Bangkok International Motor Show）上展示日產汽車的標誌。（Reuters）

日產是起源於神奈川縣橫濱市的公司，據報道指，若位於神奈川縣的2家工廠關閉，將意味該公司在創業之地再沒有整車工廠。

報道又談到在海外工廠方面，日產已決定關閉在印度、阿根廷的兩家工廠，將再關閉3家，就此展開協調。路透社引述消息人士報道，日產考慮的其他地方還有墨西哥、南非。

日產汽車5月13日公布的業績顯示，公司2024年4月至2025年3月的財政年度，淨虧損達到6709億日圓（約354億港元），創下1999年以來最糟紀錄。公司並未發布2025至2026財政年度盈利預測。