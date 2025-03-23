日產橫濱試驗無人自動駕駛　首度於日本普通路面測試｜有片

日產汽車（Nissan）近日在日本橫濱市面向傳媒舉行自動駕駛試乘活動，可以體驗乘坐駕駛座無人狀態下在公路行駛的試驗車。本次試驗車獲得的數據將用於為解決司機不足問題而提供的自動駕駛服務。據悉，這是日本首次在一般車輛行駛的城市地區開展該測試。



▼日產於2021年開始自動駕駛實路測試

共同網報道，日產以休旅車「SERENA」為基礎獨立開發出這款試驗車，車上總共設置了29個攝像頭和傳感器以把握周圍情況。為了避免發生事故，工作人員在橫濱市日產總部通過模擬駕駛系統進行遠程控制，相當於由系統負責一部分操作的「Level 2」（2級）自動駕駛。

在普通車輛穿梭行駛的公路上，試驗車行駛了從日產總部到紅磚倉庫附近往返4公里的距離，途中在交叉路口等待行人過馬路後順利轉彎，還避開了路上停止的車輛等，完成了安全駕駛，並嚴格遵守時速40公里為主的車速限制。

日產以休旅車「Serena」為基礎開發的「Easy Ride」自動駕駛技術。（日產網站）

據報道，日產計劃9至10月前後在橫濱市啟動搭載普通乘客的自動駕駛服務測試，2027年度還將在3到4個城市展開測試。目前駕駛席上仍有工作人員乘坐，以避免出現緊急情況，日產正在爭取2027年度實現一定條件下無需司機的「Level 4」（4級）自動駕駛。