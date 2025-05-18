韓國錦湖輪胎工廠大火尚未救熄　廠房約75%面積燒毀

韓聯社報導，截至今日（18日）上午，韓國錦湖輪胎光州工廠的火勢起火超過一日，仍未救熄；消防評估火勢已基本受控，撲滅率已接近八成。大火造成3人受傷，包括1名工廠員工，他腿部重傷；另有2名消防員分別面部和頭部受傷。大火導致工廠最少約75%面積燒毀，相當於5個足球場的大小。



據消防部門消息，今早滅火進展估計在75%至80%之間。現場共投入消防人員462人、裝備168台，持續開展清除殘火、控制煙霧、設施降溫等工作。

火警在當地時間周六早上7時左右發生，工廠內的精煉工序廠房首先起火，初步估計是預熱橡膠的設備出現火花，燒著周邊材料，火勢迅速蔓延。事發時，廠內400多名員工及時疏散。

錦湖輪胎是韓國第二大輪胎製造商，年產能達1600萬條輪胎。（Kumho Tire）

由於大火產生大量黑煙及粉塵，廠區附近4個住宅區受影響，近100戶共183人要到臨時避難所避險。

錦湖輪胎是韓國第二大輪胎製造商，年產能達1600萬條輪胎，佔公司國內總產能的58%。公司行政總裁己就火警致歉，並決定暫時全面中止光州工廠的生產運營。有業內人士預計，災後設備修復將需數月，錦湖輪胎實現年銷售目標5萬億韓元（約279億港元）的計劃恐受挫。