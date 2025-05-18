漢莎航班無人駕駛飛10分鐘 機長去廁所副機師暈倒 幸全機無人傷
撰文：羅保熙
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德國媒體5月在於日報導，漢莎航空（Lufthansa）去年2月一架從德國飛往西班牙的航班，飛行途中曾有10分鐘沒有機師操作。
德新社（Deutsche Presse Agentur）報導指，根據西班牙事故調查機構（CIAIAC）的報告，2024年2月17日，漢莎航空一架空中巴士A321型客機在從德國法蘭克福（Frankfurt）飛往西班牙塞維亞（Seville）途中，副機師在機長去洗手間期間暈倒。
報告指出，這架飛機在沒有機師駕駛的情況下飛行約10分鐘。當時機上載有199名乘客和6名機組人員。
漢莎航空回應德媒查詢時表示，已得悉相關的調查報告，公司內部的飛行安全部門也有進行調查，惟未有披露內部調查結果。
雖然失去意識的副機師在昏迷狀態下仍無意觸及操縱裝置，但由於自動駕駛儀在開啟狀態，飛機得以持續穩定飛行。在此期間，機艙語音紀錄器在駕駛艙內所錄到怪異聲響，與急性健康緊急狀況相符。
報導還指，機長曾多次嘗試輸入常規開門密碼和緊急密碼，惟依然無法打開駕駛艙的門。副機師此時在身體不適下，從駕駛艙內開了門。由於他臉色蒼白、大汗淋漓且動作怪異，飛行員決定將飛機降落在馬德里，全機人安全着陸，副機師其後送醫治療。
報告發現，從過去的體檢和目前的測試來看，副機師事前沒有表現出任何先前存在的疾病跡象。
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