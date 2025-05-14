特朗普若收下卡塔爾贈送豪華飛機　美媒：美國情報部門的噩夢

很想給自己換架新專機的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），正深陷「贈機賄賂」爭議。除了法律層面的擔憂，美媒稱，這架來自卡塔爾王室的「史上最貴禮物」也在美國情報界敲響了警鐘。



彭博社13日報道，美國前情報官員和國際安全專家表示，如接受外國政府贈機作為總統專機，美情報部門勢必要花費大量時間先「地氈式」排除可能的跟蹤或竊聽設備，再進行復雜的「適總統專機」改造，既燒錢又費時，還可能趕不上特朗普任內交付。有專家對美國《華盛頓郵報》形容，這簡直是情報機構的「噩夢」。

2025年5月4日，美國總統特朗普在佛羅里達州西棕櫚灘機場登上空軍一號返回華盛頓特區。（Reuters）

據介紹，特朗普相中的是一架2012年出廠的豪華波音747-8型飛機，此前為卡塔爾前首相哈馬德（Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani）服務。彭博社引述專家說法稱，從美方經驗看，任何此類外國政府贈禮，都可能存在監聽、跟蹤總統及其隨行人員，甚至干擾飛機通訊的風險。

「如果我們在建造這架飛機時就知道它會被送給外國政府，我們很可能會在上面安裝竊聽器。」前美國中央情報局（CIA）駐外站長特洛伊（Thad Troy）坦言。特洛伊曾在CIA秘密行動處工作逾30年，他回憶，自己冷戰時期被派駐莫斯科時，美國大使館甚至會把樓裏的磚一塊塊拆掉，只為排查嵌在混凝土中的竊聽設備。

在悉尼大學國際安全研究中心主任德德里安（James Der Derian）看來，雖然卡塔爾「不比蘇聯」，但這個中東國家的情報能力也「遠超自身體量，不可小覷」。

美國前總統特朗普（Donald Trump ）4月3日離開佛州海湖莊園（Mar-a-Lago ）的寓所，乘坐私人飛機前往紐約，預備周二（4月4日）出庭。（路透社）

《華盛頓郵報》說，根據瑞士航空公司AMAC Aerospace提供的客機內部照片，此次話題中心的這架波音747-8配備有兩間全套浴室、九個盥洗室、一間主卧、一間客卧、多個休息室和一間私人辦公室。此外，這架可容納89人的飛機還在上下層都有多個真皮座椅。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）的特勤人員普利奇克（Mac Plihcik）表示，這意味着相關人員可能要「幾乎把飛機拆到只剩骨架，然後再重新組裝起來」。特朗普第一任期曾在特勤局任職的埃克洛夫（Paul Eckloff）說，由於是外國政府贈機，飛機離開生產線後的檢查也可能更嚴格。「他們會一點一點地排查，說：『這顆螺母是本來就該在這兒嗎？這顆螺絲本來就該在這兒嗎？』」

而在完成基礎排查後，該飛機還要進行一系列複雜改造，才能達到美國當前為「空軍一號」總統專機設定的安全標準——一個「具備抗核能力的空中指揮中心」。

美國官員表示，這代表着機上的高端通信系統必須能夠對抗電子干擾，防禦電磁脈衝攻擊、乃至核爆後的衝擊。其機身須被加固，並安裝空中加油裝置、加密通訊和武器系統等。另外，機上可能還需要為白宮醫務人員和特勤人員準備住宿空間。

2025年2月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國佛羅里達州西棕櫚灘參觀由卡塔爾擁有的波音747-8飛機，而總統車隊則停在飛機旁。（Reuters）

據美國全國廣播公司（NBC），商用和軍用航空分析師、美國AeroDynamic Advisory諮詢公司董事總經理理查德·阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）預計，這樣的改造工程將需要至少十億美元資金，遠超這架13年老飛機本身4億美元的估值，並耗時數年。

據阿布拉菲亞稱，僅是為總統專機配備空中加油能力就「極其耗時」，等安裝完各類新系統後，飛機的交付可能要拖到2030年代，屆時特朗普早已結束任期。再加上波音747早在2023年就已停產，可用零件供應有限，改造工程更是難上加難。「如果他想在任期內乘坐這架飛機，唯一的辦法就是放棄很多既定標準。」前美國空軍部長弗蘭克·肯德爾（Frank Kendall）說。

《華盛頓郵報》稱，美國著名記者、歷史學家加勒特·格拉夫（Garrett Graff）將這件禮物形容為一場「反間諜噩夢」。曾寫文章研究過總統安保工作的格拉夫說，今年2月，也就是卡塔爾提出贈禮前，特朗普就已經表示對這架飛機感興趣，這讓別國情報部門有數月時間可以研究如何滲透該飛機。

2025年5月12日，美國馬里蘭州，圖為特朗普在空軍基地登機前往中東。（Reuters）

另一邊，國際安全專家還擔心，事到如今，特朗普政府就算拒絕，也可能存在外交失儀。德德里安認為，由於送禮在阿拉伯文化中意義重大，卡塔爾又在加沙問題上扮演着重要的角色，這架飛機「如今已具備高度的象徵意義」。他稱，若特朗普直接拒絕，可能會令卡塔爾和其他認為熱情好客是其文化重要組成部分的阿拉伯國家「失望」。

特朗普定於13日至16日訪問沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋三國。如果不是上月羅馬教宗方濟各（Pope Francis）突然過世，特朗普前往梵蒂岡出席葬禮，這原本是他所計劃的第二任期內首次外訪行程。美方官員日前表示，特朗普此行將與這三國討論投資和經貿合作等議題，預計將宣佈達成多項協議。

就在此次中東之行前夕，美媒突然曝出，特朗普將接受卡塔爾王室贈送的一架波音747-8型客機，臨時作為美國總統專機「空軍一號」使用，很快遭到美國國內輿論批評。不僅民主黨藉機質疑特朗普涉嫌收受外國政府賄賂，不少特朗普的鐵桿支持者也難掩對特朗普的失望。「如果這是真的，那將是這屆政府的一大污點，」美國極右翼活動人士勞拉·盧默（Laura Loomer）在社交媒體上寫道，「我可是那種願意為特朗普擋子彈的人，但我還是要說。」

2025年5月13日，沙特阿拉伯利雅德，圖為特朗普飛抵利雅德走下飛機。（Reuters）

特朗普最近幾次三番被媒體問及「贈機爭議」，則總是面露不爽。他辯稱，這筆交易「公開透明」，只有「蠢貨」才會拒絕這樣的饋贈。特朗普主張，卡塔爾贈送飛機，是對美方安全保障的一種回應，「如果沒有我們，他們可能現在都無法存續，我認為這只是一種善意的表示」。

藉着12日的記者會，他重申了對原本簽了新機替換合約的波音的失望。「我們的『空軍一號』已經有40多年歷史了……跟別國沒法比。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

