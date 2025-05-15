特朗普欲收豪華飛機禮物　司法部長曾為卡塔爾任說客引發巨大爭議

卡塔爾擬向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）贈送一架波音747-8型飛機作為總統專機一事，繼續引起巨大爭議。美國媒體報道，司法部內部法律顧問批准了司法部長邦迪（Pam Bondi）早前簽署的一份備忘錄，該備忘錄支持特朗普總統接受卡塔爾豪華飛機的合法性。有報道指邦迪曾為卡塔爾擔任說客，每月賺取115,000美元（約89.75萬港元）的費用。外界質疑邦迪在處理事件上存在利益衝突。



據美國媒體報道，司法部一名官員表示，在邦迪簽署並送交白宮之前，司法部法律顧問辦公室已經批准了這份備忘錄。該官員指，邦迪過往曾代表卡塔爾政府進行遊說工作，她有就此事諮詢職業道德操守官員，對方認為在這件事上，不存在需要邦迪避嫌的利益衝突。

2025年5月14日，卡塔爾多哈，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左）和卡塔爾埃米爾塔米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼（Tamim Bin Hamad Al-Thani，右）出席協議簽署儀式。（Reuters）

報道指，就在司法部承認邦迪的備忘錄及其背後的程序之際，參議院司法委員會的民主黨高層致函司法部，要求其就備忘錄作出回應。據報道，備忘錄稱卡塔爾可以將飛機先贈送給國防部，然後再轉交給特朗普總統圖書館基金會（Trump Presidential Library Foundation）。

據報道，代表伊利諾伊州的民主黨參議員德賓（Dick Durbin）在給司法部長的一封信中表示：「你是否應該迴避此事，這是一個嚴重的問題。」他還表示，如果出現涉及卡塔爾的問題，邦迪承諾「將諮詢司法部內的職業道德操守官員」。

網上流出疑似司法部長邦迪為卡塔爾政府擔任說客簽署的合約：

2025年5月12日，《新聞週刊》（Newsweek），從2020到2022年世界盃前夕，邦迪曾為卡塔爾擔任外國說客，她每月的薪水為115,000美元（約89.75萬港元）。網上流出邦迪當時為卡塔爾擔任說客的合同。（X@0184Kimmoore）

《新聞週刊》（Newsweek）5月12日曾報道，從2020到2022年世界盃前夕，邦迪曾為卡塔爾擔任外國說客，她每月的薪水為115,000美元（約89.75萬港元）。

2025年5月7日，美國華盛頓，司法部長邦迪（Pam Bondi）與聯邦調查局長帕特爾（Kash Patel，不在圖中）出席新聞發布會。（Reuters）

擔任這個職位期間，邦迪代表卡塔爾的利益向美國國會進行遊說。她同時還在華盛頓的 Ballard Partners公司擔任另一個遊說職位，邦迪當時為卡塔爾政府和亞馬遜等大企業進行遊說工作。