「超級星期日」｜歐洲三國同日舉行大選　羅馬尼亞或動搖歐盟團結

羅馬尼亞、波蘭5月18日分別舉行總統大選，葡萄牙同日亦舉行國會選舉。



三場選舉中，羅馬尼亞總統大選被外界視為最重要的一場，其結果可能改變該國親西方的政策路線、並對歐盟的團結產生深遠影響。

本月初的首輪投票中，極右翼政黨領袖、大力支持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的候選人西蒙（George Simion）以41%的得票率輕鬆獲勝，中間派獨立候選人布加勒斯特市長丹（Nicusor Dan）僅獲得20%選票。但雙方支持率近來拉近，16日的民調顯示，丹略微領先於西蒙。

在波蘭，選民同樣面臨親歐與民族主義路線之間的選擇。華沙市長特沙斯科夫斯基（Rafał Trzaskowski）將與執政黨法律與正義黨（PiS）支持的保守派歷史學家諾羅基(Karol Nawrocki)對壘，民調顯示二人均不足半數選票，波蘭或於6月1日進行第二輪投票。

葡萄牙總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）因其家族企業涉嫌非法資產轉移，3月遭國會通過不信任動議而下台。該國將於同日舉行提前選舉，為三年間的第三次。蒙特內格羅領導的黨團民主聯盟（Democratic Alliance，AD）預計將贏得最多席位，但恐不足多數席位而難以組建政府。