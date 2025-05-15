歐盟批准對俄羅斯第17輪制裁　打擊規避石油制裁

在俄羅斯與烏克蘭計劃5月15日在土耳其進行談判前夕，歐盟批准對俄第17輪制裁，重點打擊俄方用來規避石油制裁的「影子艦隊」，包括將約200艘據稱用於規避俄羅斯石油出口限制的油輪列入黑名單，禁止進入歐盟港口。歐盟表示新一輪制裁有助向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進一步施壓，迫使他坐到談判桌，結束持續超過3年的俄烏戰事。



據歐盟輪值主席國波蘭介紹，代表歐盟27國的外交官周三在布魯塞爾舉行的一次會議上批准了一攬子計畫，將於下周二正式實施。

據悉，歐盟至今已針對153艘「影子艦隊」油輪實施了制裁，所有這些船都被拒絕進入歐盟港口並享受服務。新的制裁措施將增加189艘船隻，使總數略高於350艘。

2025年5月13日，俄羅斯莫斯科克里姆林宮，總統普京（Vladimir Putin）透過視像連線舉行會議。（Reuters）

新制裁還包括，禁止30個通過第三國規避制裁的實體與歐盟企業展開業務。一些越南、塞爾維亞和土耳其公司向俄軍提供物資，也被列入清單。另有數十名俄羅斯官員將面臨歐盟資產凍結和旅行禁令。

此外，歐盟將擴大制裁，以打擊破壞水下基礎設施的船隻、宣傳機構和俄羅斯對烏戰爭的金融支持者。