特朗普擬簽行政令削減處方藥定價59%　斥藥企令人「捱貴藥」

美國總統特朗普（Donald Trump）計劃於5月12日簽署行政令，削減美國處方藥定價的59%。



特朗普11日曾宣布將處方藥價格降低30%至80%。他在Truth Social上表示：「我們的國家將終於得到公平對待，我們的公民醫療費用將以前所未聞的數字降低。」

白宮官員12日表示，衛生及公共服務部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）將在30天內為藥品降價設定明確目標，若醫藥業未能取得足夠的進展，政府將制定規則，實施最惠國藥物價格，即與全球藥價最低的國家定價一致。

官員還稱，商務部將考慮實施出口限制措施，並與貿易代表辦公室（USTR）共同採取行動、打擊外國政府用於壓低藥價的不合理和歧視性措施。此外，食品藥品監督管理局（FDA）將考慮將藥品進口範圍擴大到除加拿大以外的其他發達國家，聯邦貿易委員會（FTC）採取反競爭措施來降低藥價。

2025年5月11日，特朗普在社交平台發文宣稱將簽署行政命令降低美國藥價。（截圖自Truthsocial@realDonaldtrump）

美國許多處方藥的藥價被指排名世界第一，幾乎是其他發達國家的三倍價格。特朗普在貼文中稱藥企多年來將此歸咎於研發成本，而美國人無理由因此「捱貴藥」，強調降價一經實施，將為美國省下數萬億美元。不過他未提及具體降低哪些藥物。

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述消息人士指，倘若成事，這項行政命令可能只會影響涵蓋聯邦醫療保險（Medicare），並可在診所提供的部份藥物，例如用以治療癌症的注射液，而醫療保險現時為約7000萬美國長者提供醫療補貼。

其實特朗普早在第一個任期時就擬議降低美國藥價，曾在2020年底敲定，但遭聯邦法院禁止，最終被拜登政府撤銷，根據當時計劃草案，病人將以發達國家同等藥價的最低價格，支付受美國監管的50種B類藥物，華府當時預計將省下約860億美元。

2025年5月9日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

他今次發文還指，藥企對上屆政府的競選捐款「創造奇蹟」，暗示藥企通過捐款支持拜登上台，讓自己的降藥價議程破產，但這種方式「對自己與共和黨不起作用（but not with me, and not with the Republican Party）。」

路透社則引述藥企人士指，政府介入下的任何形式的定價都對美國病人不利。