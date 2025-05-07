拜登卸任後BBC首受訪　談特朗普百日施政：對俄「現代綏靖政策」

美國前總統拜登（Joe Biden）接受英國廣播公司（BBC）專訪，是其卸任後首次接受媒體專訪。在該5月7日播出的訪問節目中，他談論現總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮來的百日施政，聚焦現政府在處理俄烏戰爭、美國盟友、北約方面的政策，形容特朗普的行為「不像共和黨籍總統」。



特朗普自正式上台前就揚言吞併格陵蘭島、讓加拿大成為美國「第51個州」，任後還與來訪的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在白宮爆發言語衝突、狂言奪回巴拿馬等等，拜登指特朗普與美國傳統價值觀不同，強調美國並非追求沒收充公（confiscation），「哪有總統會這樣說話？（What President ever talks like that）」。

他還抨擊特朗普處理俄烏戰爭的作法是「現代綏靖政策」，外界認為特朗普為斡旋俄烏盡快停戰而忽視烏克蘭利益，強調下令入侵烏克蘭的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將烏克蘭視為「祖國的一部份」，而認為普京終將停止覬覦烏克蘭的人「想法愚蠢」，他還擔憂特朗普做法向歐洲釋放「向普京屈服的信號」。

烏克蘭在前蘇聯解體前是其加盟國，但在蘇聯解體後獨立。

圖為拜登在英國廣播公司（BBC）於2025年5月7日播出節目中談論特朗普百日施政。（截圖自BBC）

報道提及拜登早前在芝加哥演講時指「美國沒有國王」，記者問拜登，特朗普舉止像「君主」多於受憲法約束的總統，拜登似乎回答得較謹慎，僅指特朗普「行為不像是共和黨籍總統」。