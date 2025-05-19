土耳其總統對馬克龍「緊握中指」10秒不放　奇怪舉動惹熱議｜有片

第六屆歐洲政治共同體（EPC）峰會5月16日在阿爾巴尼亞舉行，期間土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）出席峰會，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）握手時，緊握對方中指長達10秒，不單止令場面尷尬，還引發外界關注，試圖解讀此舉是否有關政治表態。



從網上的影片可見，馬克龍先是走向在席間安坐到埃爾多安，之後雙方握手，不過埃爾多安隨即用另一隻手輕拍交握的馬克龍的手背，馬克龍見勢用另一隻手試圖用輕拍回應，未料被埃爾多安「捉住」中指。兩人期間繼續交談，維持了約10秒，埃爾多安才終於鬆開手，兩人隨即笑起來。

不少媒體試圖作出解讀，有的認為二人舉動形似「權利博弈」（power play）；土耳其報章Sabah評論，馬克龍想搭埃爾多安膊頭建立心理優勢，但埃爾多安不容許，才捉緊對方中指。有俄媒則指，埃爾多安對馬克龍試圖干預他的行動感到不滿，「甚至懶得離開座位」，而他「最後的笑容說明了一切」。

2025年5月18日，阿爾巴尼亞，圖為埃爾多安在峰會中會晤馬克龍時緊抓對方中指的拼圖。（截圖自X@Raymond82310289）

土耳其與法國在對待北約擴張與俄烏戰爭的態度有分歧，例如馬克龍是反對俄羅斯入侵烏克蘭，有恐危害歐洲安全的主要聲音；而主張對俄友好的埃爾多安則對此立場模糊，試圖在交戰國之間促成和平協議。