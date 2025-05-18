馬克龍：歐洲應減少對美國依賴　法國願助部署核武器

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說，歐洲若始終依賴美國將是「不負責任」。



馬克龍周二（5月13日）晚在法國電視台的一檔特別節目中說，若再過五到十年，歐洲仍未能自我組織起來，對美更加獨立，就將是「不負責任的」。他說，歐洲戰後為和平開啟一體化進程，逐步發展為繁榮的共同市場，如今到了「地緣政治覺醒的時刻」，歐洲要成為一股「力量」。

新華社引述馬克龍說，歐洲將愈來愈不是美國的利益所在，美國現政府的一些做法也對此加以印證。對於美國的關稅政策，馬克龍認為，首先傷害的是美國經濟增長。

法國是歐洲聯盟內唯一有核國家。馬克龍說，法國願意就在其他歐洲國家部署法國核武器「開啟討論」。

2025年5月16日，波蘭總理圖斯克、烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍和英國首相施紀賢在阿爾巴尼亞舉行的第六屆歐洲政治共同體峰會烏克蘭安全會議上發表講話。（Reuters）

談及烏克蘭問題，馬克龍重申要持續支持烏克蘭，同時避免事態升級並呼籲停火。

他說，若俄羅斯不接受停火，歐洲將與美國在「未來幾天內」施加新的制裁。

他也說，在未來停火期間，還應處理交戰雙方領土問題，烏克蘭人清楚其「沒有能力」重回2014年烏克蘭危機以前的邊界。

本文獲《聯合早報》授權轉載

