馬克龍：歐洲應減少對美國依賴 法國願助部署核武器
撰文：聯合早報
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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說，歐洲若始終依賴美國將是「不負責任」。
馬克龍周二（5月13日）晚在法國電視台的一檔特別節目中說，若再過五到十年，歐洲仍未能自我組織起來，對美更加獨立，就將是「不負責任的」。他說，歐洲戰後為和平開啟一體化進程，逐步發展為繁榮的共同市場，如今到了「地緣政治覺醒的時刻」，歐洲要成為一股「力量」。
新華社引述馬克龍說，歐洲將愈來愈不是美國的利益所在，美國現政府的一些做法也對此加以印證。對於美國的關稅政策，馬克龍認為，首先傷害的是美國經濟增長。
法國是歐洲聯盟內唯一有核國家。馬克龍說，法國願意就在其他歐洲國家部署法國核武器「開啟討論」。
談及烏克蘭問題，馬克龍重申要持續支持烏克蘭，同時避免事態升級並呼籲停火。
他說，若俄羅斯不接受停火，歐洲將與美國在「未來幾天內」施加新的制裁。
他也說，在未來停火期間，還應處理交戰雙方領土問題，烏克蘭人清楚其「沒有能力」重回2014年烏克蘭危機以前的邊界。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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