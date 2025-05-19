拜登確診前列腺癌　小特朗普質疑任內瞞病情：吉爾博士會沒察覺？

美國前總統拜登（Joe Biden）辦公室公布拜登被診斷出患有「惡性」前列腺癌後，現任總統特朗普（Donald Trump）表示，自己與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）對此感到難過，兩人向前第一夫人吉爾（Jill Biden）和拜登家人致以最誠摰祝福，祝願拜登早日康復。然而，特朗普的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）周一（19日）卻發文質疑拜登任內就知情罹癌。



小特朗普在X發文表示：「我想知道的是，吉爾博士（Dr. Jill Biden）怎麼會沒察覺到第5期轉移性癌症，還是說這又是一次掩蓋？」吉爾擁有教育博士學位。

小特朗普還附上一個醫生的推文截圖，推文稱，前列腺癌是「最容易在早期診斷的癌症」。

拜登辦公室周一發聲明表示，82歲的拜登被診斷出患有「惡性」前列腺癌，癌細胞已轉移到骨骼，拜登和家人正在與醫生一起探討治療方案。

聲明稱，拜登於上周五（16日）出現泌尿症狀後，經檢查發現前列腺結節，隨後確診為前列腺癌。其辦公室表示，雖然結果顯示拜登罹患代表一種更具侵襲性的癌症，但這種癌症似乎對荷爾蒙敏感，因此可以進行有效的治療。

根據診斷文件，在針對前列腺癌惡性程度、以10分列為最嚴重的格利森評分 (Gleason score）標準中，拜登被評為9分，顯示其癌症的惡性程度很高。