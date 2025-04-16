拜登卸任後首次公開講話猛批特朗普　白宮反擊：以為他早睡了

美國前總統拜登（Joe Biden）自1月20日卸任後一直未有公開發表講話，周二（4月15日）晚上他現身芝加哥一個殘疾人組織大會，批評現任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對社會安全局（SSA）展開猛烈攻擊（has taken a hatchet），指政府效率部（DOGE）預計削減SSA的7,000個職位。白宮發言人則反擊諷刺對方，指「他竟然在晚上演講？……我以為他這個時候早睡覺了。」



▼拜登發表講話

這是82歲的民主​​黨前總統周二晚上在芝加哥的「殘疾人倡導者、顧問和代表協會」（ACRD）全國大會上說：「在不到100天的時間裏，新政府造成如此大的破壞，真是令人震驚。他們對SSA進行了猛烈攻擊。」

拜登指責特朗普政府打算開除SSA的7,000名員工。在演講之際，眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）領導的全國民主黨人發起「社會保障行動日」（Social Security Day of Action），以抗議共和黨政府對社會保障的威脅。

2025年4月15日，美國前總統拜登（Joe Biden）在芝加哥舉行的「殘疾人倡議者、顧問和代表協會」（ACRD）全國大會上發表卸任後的首次重要演講。（Reuters）

▼SSA回應：拜登騙人

2025年4月11日，美國華盛頓特區，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）向媒體發表講話。（Reuters）

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）周二回應，諷刺拜登年紀大、愛打瞌睡：「他竟然在晚上演講？讓我很震驚。我以為他這個時候早睡覺了。」

除了計劃裁員7,000名員工以及對受助者實施更嚴格的身份驗證措施的有爭議的計劃之外，SSA還因允許DOGE訪問個人社會安全號碼和其他個人身份信息而被起訴。

拜登指責特朗普政府只想毀掉SSA，然後搶劫它，為了給億萬富翁和大公司減稅：「他們先開槍，後瞄準。」