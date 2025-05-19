遊日注意｜日本擬調高出境稅　由1000日圓增至5000日圓

日本首相石破茂5月19日於參議院預算委員會上表示，當局正考慮調高現行每人1000日圓（約54港元）的出境稅，未來有可能增至5000日圓（約270港元）。至於是否同步對日本國民加收，石破茂則持保留態度，認為仍需再行討論。



日本現行的「國際觀光旅客稅」的制度，是自2019年首度實施，針對所有從日本出境的旅客，不分國籍一律收取出境稅，目前是主要由機票或郵輪船票中加收費用。

隨着疫情後觀光人數暴增，導致日本許多旅遊勝地出現過度旅遊的情況，為了維護各地資源與保持永續發展，日本政府正討論增加出境稅以作應對。假如出境稅上調獲通過，相關稅收將從目前預估的490億日圓（約27億港元）增加至約2,500億日圓（約135億港元）。

石破茂認為，調整稅額不僅合理，也有助於向外國旅客清楚說明，「這是使用日本資源與設施應負擔的基本費用」。（Reuters）

去年，訪日外國人數突破3,687萬人，創歷史新高。然而，觀光人潮大多高度集中於東京、名古屋、大阪等三大都市圈，佔了全國住宿量的7成，導致部分地區受到過度觀光的衝擊，讓「觀光公害」問題浮上枱面。

石破茂認為，調整稅額不僅合理，也有助於向外國旅客清楚說明，「這是使用日本資源與設施應負擔的基本費用」，未來政府將挪用相關收入強化觀光區交通建設與公共設施。