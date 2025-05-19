日本埼玉縣汽車撞傷4學童後逃逸　據報涉案中國籍司機酒後駕駛

日本埼玉縣三鄉市5月14日有汽車撞傷4名小學生後不顧而去，事隔4日後，涉案的中國籍司機向日本警方自首，隨即被拘捕。日媒周一（19日）引述警方稱，涉案中國籍司機案發前飲酒數小時，警方認為，其逃逸的目的是避免被發現酒駕，將展開調查。



根據共同網，警方稱，因涉嫌違反《道路交通法》「肇事逃逸」被逮捕的中國籍拆卸工（42歲）和另一名同乘的中國籍男子（25歲）在案發前飲酒數小時，這名拆卸工在市內的餐館飲酒後駕車，同乘的男子明知酒駕，還拜託其送自己回家，因此具有違反《道路交通法》「與帶酒氣駕車者同乘」的嫌疑。

報道指，42歲的涉案司機在三鄉市居住，從事建築工作。他接受警方調查時承認，事發當日曾發生碰撞，但下車後對方指沒有事，他才離開現場。事發在上周三，一輛SUV在埼玉縣三鄉市撞向一群約10名的小學生，造成4名男童受傷，司機下車「笑着道歉」後逃逸。

2025年5月14日下午4時，日本埼玉縣三鄉市住宅區，有一輛SUV撞向10名小學生，導致4名六年級男生受傷。（目擊者行車記錄儀影片截圖）

當地警方其後在距離現場約2公里外的一處公司宿舍發現涉案汽車，惟車上兩人不見蹤影。

警方目前正在確認，據報自首男子與經過現場的另一輛車的行車記錄儀上顯示的人特徵相似。