再有2中國人「偷爬富士山失溫」稱不知封山 日本人籲自付救援費
撰文：聯合新聞網
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一名中國籍大學生4月偷爬富士山，因身體不適求援後被直升機救下山。他僅隔4天又再次返回山中拿手機，出現高山症症狀，再次被警方救下山，引發日本民眾不滿，認為他應該自行負擔救援費用。
現在再次傳出兩名中國男子17日偷爬富士山後，1人出現失溫症狀。救難隊在接獲通報後緊急趕往現場，但兩人已經自行下山，並聲稱「以為富士山一整年都能爬」。
日本人籲改由登山者負擔救援費用 點圖放大看當地相關報導：
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《SBS》報導，靜岡縣警表示，兩名20多歲的中國籍男子17日早上6點左右，從富士宮路線攀爬富士山。抵達富士山元祖7合目後，其中一人出現失溫症狀，無法移動。當天上午11點45分左右，山梨縣富士吉田警察署接獲民眾通報，稱看到社群媒體發文，有人在富士山出狀況。
靜岡縣警山岳遇難救援隊同日下午2點左右緊急出動，於4點30分左右發現兩名男子。兩人已經自行下山，身上沒有受傷，並未前往醫院。據了解，他們是持觀光簽證到日本旅遊，向救難隊表示：
以為富士山一整年都能攀爬。
富士山通常於7月至9月開山，封山期間原則上禁止攀爬，只有在事先提交入山申請的情況下，才能進行登山。由於富士山在封山期間遇難事件頻傳，富士宮市和山梨縣富士吉田市的市長，現在都呼籲探討讓民眾自行負擔救援費用的方式。當地警方也要求民眾避免在封山期間攀爬富士山。
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