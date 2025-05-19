意大利議員狠批梅洛尼對加沙保持沉默：「虛偽且政治懦弱」｜有片

意大利眾議員波內利（Angelo Bonelli）5月18日在議會上當面指責總理梅洛尼（Giorgia Meloni），批評未能譴責以色列對加沙戰爭期間針對巴勒斯坦人的「種族滅絕和種族清洗」，批評她「虛偽且政治上懦弱」，影片在社交媒體上引起瘋傳。



波內利在議會現場直播中宣稱：「我知道妳處境艱難，但今天妳的言行極其虛偽。妳缺乏勇氣譴責全世界都看得清清楚楚的種族滅絕、驅逐出境和種族清洗。妳應該在意大利人民面前感到羞恥。」

他繼續強硬地說：「我對妳的虛偽感到震驚和厭惡。作為一個母親，看着18,000名兒童被殺害，妳作何感想？妳甚至沒有勇氣譴責內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的官員。」

隨着以色列近期的轟炸升級，加沙地區的人道災難日益惡化，作為以色列在歐洲最堅定的支持者之一，意大利政府被認為在處理加沙問題時過於軟弱，在國內和歐洲對此的批評聲浪日益高漲。

意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）周六（17日）敦促以色列停止在加沙的軍事行動，他在聲明中指：「我們必須對以色列政府說：『夠了』。」他指：「我們不想再看到巴勒斯坦人遭受苦難。」惟反對派批評，政府不應只作口頭批評、而應採取行動。