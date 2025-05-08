意大利24歲青年「拿電鋸斬自己頭」慘死　疑曾服迷幻藥致精神錯亂

撰文：TVBS新聞網
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意大利去年傳出一宗離奇命案，有名男子被2名遊客發現陳屍在1間山間小屋，身旁還放着一把電鋸，調查發現他生前疑似因服用迷幻藥物而失去判斷力，最終拿電鋸將自己「斬首」。

《鏡報》報道，這宗命案發生在去年8月，24歲的意大利籍伐木工艾倫（Aaron Engl）被2名遊客發現，他陳屍在位於意大利馬爾加的1間山間小屋附近，屍體躺在他的越野車和電鋸旁。

24歲的意大利籍伐木工艾倫被2名遊客發現，他陳屍在位於意大利馬爾加的1間山間小屋附近，屍體躺在他的越野車和電鋸旁。（altoadige.it）

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隨着調查，驗屍官聽證會裁定艾倫很可能在去年8月18日凌晨5時至6時之間死亡，且初步排除了謀殺的可能性，並推測艾倫可能是在服用致幻藥物後失去判斷力，隨後拿電鋸將自己斬首。

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據調查，8月17日晚間，艾倫與親友參加了一場派對，據信他在那裡服用了包括迷幻藥在內的多種藥物，開始感到不適的艾倫在18日凌晨被送回家，與朋友們告別後，他開着自己的貨車前往一處前述山中小屋。

艾倫到達後從貨車裡拿出電鋸，隨後將自己斬首身亡，檢察官表示：

關於死亡情況，法醫根據屍體左肩、左胸和右胸的傷口以及衣服上的血跡，推斷死者很可能在將電鋸放在左肩上時誤觸開關和安全鎖，導致電鋸開始運作。

據悉，艾倫的死因被裁定為「因斬首不完全而導致的神經性休克，導致幾乎立即死亡」，屍檢也證實他的體內出現致幻物質，檢察官表示：

他當時很可能處於「嚴重精神錯亂狀態」。

最終釀成悲劇。

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