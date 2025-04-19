意大利威尼斯「這些日子」對不過夜遊客徵入城費　不預約收雙倍

意大利「水都」威尼斯在周五（18日）起的某些日子，將繼續對一天遊旅客徵收入城費。



一天遊旅客如果在入城前4日內才進行預約，收費會提高至10歐元（88.3港元），其餘一天遊旅客則維持5歐元。

遊客在上午8時30分到下午4時之間入城必須買票，已繳納旅遊稅的過夜遊客和居民則可豁免。

2025年需繳納威尼斯一天遊旅遊稅的日期如下：

4月：18，19，20，21，22，23，24，25，26，27，28，29，30

5月：1，2，3，4，9，10，11，16，17，18，23，24，25，30，31

6月：1，2，6，7，8，13，14，15，20，21，22，27，28，29

7月：4，5，6，11，12，13，18，19，20，25，26，27

威尼斯2024年試行29天徵收入城費，非過夜遊客在特定日期入城必須支付5歐元（約42元），未付費者將面臨50至300歐元不等的罰款。去年有關措施為該市帶來約220萬歐元（約1,870萬港元）收入。

威尼斯在2025年決定繼續施行有關措施，並將實施日子延長至54天。在4月18日至7月27日期間的周五至周日以及公眾假期等，總共54天，威尼斯將對一天遊旅客徵收至少5歐元。