內塔尼亞胡矢言「控制整個加沙」　英法加發聲明斥責揚言制裁

以色列上周以促成人質交換協議為由加大對哈馬斯攻勢，並自周日（5月18日）起在加沙北部和南部展開大規模地面行動。據加沙衛生部，過去一個星期以色列對加沙的軍事行動造成約464名巴勒斯坦人死亡。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周一（19日）表示以色列將控制整個加沙。



法國、英國和加拿大19日發表聯合聲明，強烈反對以色列擴大在加沙地帶的軍事行動，呼籲以政府停止在加沙地帶的軍事行動，並立即允許人道主義援助進入。



內塔尼亞胡在一段視像講話中表示，以軍「目前正在進行大規模戰鬥，戰鬥激烈而浩大，我們將控制整個加沙。」他還承諾，以色列將取得「全面勝利」，救出被扣押的58名人質，同時摧毀巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯。

以軍當日警告南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的居民，稱其將發起「史無前例的攻勢」，要求民眾立刻撤離到沿海地帶。

2025年4月7日，美國總統特朗普（右）在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

半島新聞報道稱，周一黎明以來再有28名巴人死亡，包括許多平民傷亡。

以色列在剛剛過去的周日被迫開放對加沙的物資輸送，允許「基本數量的食物」進入來防止出現「飢餓危機（starvation crisis）」，結束對加沙長達兩個月的封鎖。

內塔尼亞胡坦言，美國參議員警告政府，加沙民眾遭受飢餓折磨的畫面為其獲得外界支持，以色列觸及「紅線」，正是出於這一原因，以色列必須解決這一問題來取得勝利。

圖為2025年5月14日，在加沙北部傑巴利耶（Jabalia），巴勒斯坦民眾等待慈善機構分發食物。（Reuters）

英法加斥拒向平民提供人道援助 或制裁以色列

法國總統府愛麗舍宮19日晚發布《法國、英國和加拿大領導人關於加沙和西岸局勢的聯合聲明》，批評以色列擴大軍事行動造成加沙地帶民眾承受的苦難「令人無法忍受」。以色列政府拒絕向平民提供必要的人道主義援助不可接受，這可能違反了國際人道主義法。對加沙的毀滅性打擊造成平民流離失所，違反了國際人道主義法。

「我們不會對內塔尼亞胡政府的這些惡劣行動袖手旁觀。如果以色列不停止新的軍事攻勢並解除對人道主義援助的限制，我們將採取進一步的具體行動予以回應，」英國、法國和加拿大領導人沒有在聯合聲明中詳細說明將考慮採取什麼行動，但表示行動「包括有針對性的制裁」。

「我們一直支持以色列捍衛以色列人民免於恐怖主義侵害的權利。但這種升級是完全不相稱的。」

「我們致力於承認巴勒斯坦國對實現兩國解決方案的貢獻，並準備為此與其他國家合作。」