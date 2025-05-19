香港有嗎？日本吉野家宣布全力發展拉麵市場　打造品牌第3支柱

日本連鎖牛肉飯（牛丼）專門店吉野家即將上任的新社長成瀬哲也周一（19日）表示，吉野家將全力把拉麵打造成繼牛丼、烏冬麵之後的第3支柱，目標是把拉麵銷售額從2024年的80億日圓提高至2029年的400億日圓。



根據路透社，吉野家周一宣布，公司將把拉麵業務作為下一階段增長的核心戰略，計劃使其與招牌產品牛丼和烏冬麵共同構成三大業務支柱。

日本連鎖牛肉飯（牛丼）專門店吉野家即將上任的新社長成瀬哲也周一（19日）出席記者會。（Reuters）

在公布未來5年增長計劃時，這家以牛丼著稱的企業表示，目標將拉麵業務的營業利潤提升10倍至40億日圓。吉野家預計，到2035年2月結束的財年，將發展成為全球最大拉麵銷售商。

報道指，這一新戰略的推出正值日本餐飲行業面臨多重挑戰，包括國內大米和美國牛肉價格持續上漲，而剛從通縮陰影中走出的日本市場對產品提價仍較為敏感。

成瀨哲在記者會上表示，自己看到拉麵業務的巨大潛力。吉野家計劃到2029財年實現拉麵業務營收400億日圓，佔總銷售額比例從2024年的4%提升至13%。

為布局拉麵賽道，吉野家在上個財年已收購京都兩家拉麵連鎖企業，分別是「寶產業」和「キラメキノミライ」，進一步擴充其拉麵品牌矩陣。此前，該集團已擁有廣島「ウィズリンク」和東京「せたが屋」等地區知名拉麵品牌。

吉野家強調，未來計劃進行更多戰略性收購，以擴張拉麵業務。