日本吉野家推新「第4種肉」丼飯　社長：將來或涉足化妝品業

日本知名連鎖餐廳吉野家（Yoshinoya）8月28日宣布推出新款限量丼飯，讓他們現有菜單更加豐富。



這個限量丼飯將搭配當地生產的鴕鳥肉，在日本國內400家門市推出，限量6萬份售完為止。

日本吉野家（Yoshinoya）宣佈推出新款鴕鳥肉丼飯。（yoshinoya.com）

吉野家2017年就開始養鴕鳥 還打算用鴕鳥脂肪研發美妝用品（點圖放大瀏覽）：

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共同社報道指出，吉野家將鴕鳥肉定位為「菜單第四種肉品」，是繼牛、雞、豬肉之外，另一個因應全球糧食短缺問題的解決方案。

據了解，吉野家早在2017年就開始有系統飼養鴕鳥，飼養農場設置在茨城縣。

該餐廳向媒體表示，鴕鳥肉富含豐富營養，而且飼養過程耗費更少飼料，對環境造成的傷害與負擔，更比牛豬低不少。

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此次推出的限量菜單，將以烤肉風格製作，鴕鳥肉丼飯將搭配由骨頭熬製的高湯，每份餐點定價為1683日圓（約90港元）。

公司社長河村泰貴強調，未來吉野家還將跨足美妝產業，要使用鴕鳥脂肪研發美妝用品：

這是讓企業成長和分散風險的必要手段。

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