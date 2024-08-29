日本吉野家推新「第4種肉」丼飯 社長：將來或涉足化妝品業
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
日本知名連鎖餐廳吉野家（Yoshinoya）8月28日宣布推出新款限量丼飯，讓他們現有菜單更加豐富。
這個限量丼飯將搭配當地生產的鴕鳥肉，在日本國內400家門市推出，限量6萬份售完為止。
吉野家2017年就開始養鴕鳥 還打算用鴕鳥脂肪研發美妝用品（點圖放大瀏覽）：
+8
共同社報道指出，吉野家將鴕鳥肉定位為「菜單第四種肉品」，是繼牛、雞、豬肉之外，另一個因應全球糧食短缺問題的解決方案。
據了解，吉野家早在2017年就開始有系統飼養鴕鳥，飼養農場設置在茨城縣。
該餐廳向媒體表示，鴕鳥肉富含豐富營養，而且飼養過程耗費更少飼料，對環境造成的傷害與負擔，更比牛豬低不少。
【延伸閱讀】日本吉野家也淪陷 噁心男用口水沾筷子狂插生薑 上傳影片後被捕
點圖放大瀏覽：
+13
此次推出的限量菜單，將以烤肉風格製作，鴕鳥肉丼飯將搭配由骨頭熬製的高湯，每份餐點定價為1683日圓（約90港元）。
公司社長河村泰貴強調，未來吉野家還將跨足美妝產業，要使用鴕鳥脂肪研發美妝用品：
這是讓企業成長和分散風險的必要手段。
【延伸閱讀】吉野家驚見男友同「小三」撐枱腳 當場怒潑檸茶 遭對方霸氣反擊
點圖放大瀏覽：
+18
日本街頭現昆蟲零食販賣機 蚱蜢蠍子蜘蛛任君選擇索價97港元起日本票選「最好吃連鎖餐廳」Sukiya上榜 吉野家肯德基殺入前三日本吉野家店名由來揭盅 無關地名也非姓氏 員工都搞錯了壽司郎頑童2.0日本曝啤酒杯內鮮榨尿液 敘敘苑烤肉網烤鞋瘋傳日本便利店「空虛的便當」 網友疑是「散壽司」 達人揭真相日本藏壽司之亂再起？男子示範「免費吃壽司」秘技 影片瘋傳捱轟
延伸閱讀：
珊珊颱風襲！日恐發「颱風特別警報」：鹿兒島將現前所未有強風巨浪
【本文獲「TVBS」授權轉載。】