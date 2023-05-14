日本吉野家店名由來揭盅　無關地名也非姓氏　員工都搞錯了

日本知名牛丼連鎖店「吉野家」，於明治時代在日本橋創立，距今已逾120年。關於「吉野家」名字的由來，過去許多人以為是因為創辦人來自大阪吉野町（現隸屬於奈良縣），但吉野家編寫公司史時才發現，其實是因為創辦人喜歡吉野的櫻花，才將店名取為「吉野家」。



日媒《ITmedia》報道，松田榮吉於1899年在東京日本橋創立吉野家。過去外界普遍認為，松田會取「吉野家」這個名字，是因為他來自大阪吉野町。然而，吉野家員工為了紀念創立120周年，於2019年編寫公司史的過程中，與創辦人的家屬確認後，發現這樣的說法並不正確。

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松田的家屬指出，松田是來自大阪東成郡住吉村（現為大阪市住吉區北西部），而不是吉野町。既然如此，他為什麼會將店名取為「吉野家」？他的家屬透露，因為他很想念吉野盛開的美麗櫻花，因此才會將吉野放入店名中。

奈良縣吉野町現在依然是日本知名櫻花景點，深受遊客喜愛。吉野家的官方網站，現在也記載了店名的由來，表示「榮吉最喜歡奈良吉野的櫻花，因此將店名取為吉野家」。

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