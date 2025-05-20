施紀賢住所遭縱火案　第3名疑犯被捕

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）倫敦住所遭縱火案，英國警方於5月19日逮捕第三名涉案男子。倫敦警察廳聲明稱，該名34歲男子早上在倫敦西南部的切爾西被捕，涉嫌串謀縱火意圖危害生命。



施紀賢位於倫敦北部的一處住所上周一凌晨發生火警，住所入口受損，幸無人受傷。（Reuters）

警方此前已逮捕兩人，分別為21歲的烏克蘭男子拉夫雷諾維奇（Roman Lavrynovyc），以及一名26歲、未透露姓名的男子。其中，拉夫雷諾維奇被控3項故意縱火危害生命罪。

施紀賢位於倫敦北部肯蒂什鎮（Kentish Town）的住所，12日凌晨發生火警，住所入口受損，幸無人受傷。施紀賢及其家人在去年工黨贏得大選後，搬入唐寧街10號首相府。

圖為2025年5月12日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）位於倫敦北部的寓所凌晨發生火警，警方事後封鎖街道調查。（Reuters）

警方正調查另外兩宗火災，包括在附近伊斯靈頓（Islington）一處物業入口處的火災，以及在肯蒂什鎮發生的車輛起火事件。兩宗事件於不同日子發生，路透社指遇事物業及汽車均與施紀賢有關。據《衛報》報道，該汽車由施紀賢去年賣給鄰居。