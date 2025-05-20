施紀賢住所遭縱火案 第3名疑犯被捕
撰文：蕭通
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英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）倫敦住所遭縱火案，英國警方於5月19日逮捕第三名涉案男子。倫敦警察廳聲明稱，該名34歲男子早上在倫敦西南部的切爾西被捕，涉嫌串謀縱火意圖危害生命。
警方此前已逮捕兩人，分別為21歲的烏克蘭男子拉夫雷諾維奇（Roman Lavrynovyc），以及一名26歲、未透露姓名的男子。其中，拉夫雷諾維奇被控3項故意縱火危害生命罪。
施紀賢位於倫敦北部肯蒂什鎮（Kentish Town）的住所，12日凌晨發生火警，住所入口受損，幸無人受傷。施紀賢及其家人在去年工黨贏得大選後，搬入唐寧街10號首相府。
警方正調查另外兩宗火災，包括在附近伊斯靈頓（Islington）一處物業入口處的火災，以及在肯蒂什鎮發生的車輛起火事件。兩宗事件於不同日子發生，路透社指遇事物業及汽車均與施紀賢有關。據《衛報》報道，該汽車由施紀賢去年賣給鄰居。
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