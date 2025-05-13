英國首相施紀賢倫敦住所火警　一名男子涉附近3宗縱火案被捕

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）位於倫敦北部住所，於當地時間5月12日凌晨發生火災，警方表示火勢已得到處理，但造成一扇門受損，無人受傷。警方拘捕一名21歲男子，他涉嫌同區3宗縱火案，事件仍在調查中。



警方稱，被捕男子於周二凌晨因涉嫌與火災和另外兩宗事件有關的縱火並危及生命而被捕。警方正在調查倫敦較早時間發生的另外兩宗火災是否與周一案件有關，包括周日在附近伊斯靈頓（Islington）一處物業入口處的火災，以及周四在肯蒂什鎮（ Kentish Town）發生的車輛起火事件。

2025年5月2日，英國貝德福德郡（Bedfordshire），首相施紀賢 (Keir Starmer) 參觀一間國防承包商時與工作人員交談。（Reuters）

施紀賢自從去年7月上任首相，搬到唐寧街10號首相府後，已將有關住宅出租。首相府辦公室發言人稱，施紀賢向緊急部門致謝，由於事件仍在調查，不便進一步評論。

去年，曾有三名支持巴勒斯坦人的示威者，到他的住所外拉橫額示威，事後被控擾亂公共秩序。